Toyota представила доступный компактный кроссовер Starlet Cross — Finance.ua

Toyota представила доступный компактный кроссовер Starlet Cross Сегодня 03:34 — Фондовый рынок

Toyota представила доступный компактный кроссовер Starlet Cross

Toyota продолжает радовать своих поклонников доступными и стильными кроссоверами. Новый Toyota Starlet Cross сочетает в себе утонченный дизайн, экономичный двигатель и конкурентоспособную цену.

Этот компактный кроссовер является результатом сотрудничества Toyota с Suzuki. Сначала в 2023 году на автошоу в Индии был представлен Suzuki Fronx, через год превратившийся в Toyota Urban Cruiser Taisor, а теперь получивший новое имя для африканского рынка — Toyota Starlet Cross.

Starlet Cross идеально подходит для города благодаря своим компактным размерам: длина 3995 мм, ширина 1765 мм и высота 1550 мм. Колесная база составляет 2520 мм, обеспечивая стойкость и комфорт во время движения.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил. Доступны две трансмиссии: 5-ступенчатая механическая коробка или 4-диапазонный автомат. Оба варианта передают мощность на передние колеса, обеспечивая расход топлива в пределах 5,6−5,8 литров на 100 км. Максимальная скорость автомобиля — 170 км/ч.

Starlet Cross предлагает современный комфорт и безопасность даже в базовой комплектации. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, инфо-развлекательной системой с 7-дюймовым дисплеем, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto, а также двумя подушками безопасности. Стандартное оснащение включает системы ABS с EBD, стабилизацию VSC и помощь при старте на подъеме HAC.

Цена

Цена на Toyota Starlet Cross стартует от 299 900 южноафриканских рендов (примерно $16 432), что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный, экономичный и доступный кроссовер.

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Ampercar По материалам:

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