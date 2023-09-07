Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото) — Finance.ua
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Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото)
Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото)
Линейку Toyota GR Supra пополнила новая гоночная версия GT4 100 Edition. В общей сложности будет выпущено только три таких спорткара. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition основана на гоночной болиде GT4 EVO. Как и «донора», этот спорткар нельзя использовать на дорогах общего пользования.
Новинка не может участвовать в соревнованиях GT4. Владелец сможет поездить на спорткаре только в определенные трек-дни.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition выкрашена в оранжевый цвет Plasma Orange. Также эта версия отличается наличием пассажирского сиденья, новыми боковыми карбоновыми зеркалами заднего вида и измененным кузовным обвесом.
Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото)
На капоте появился увеличенный воздухозаборник. Также спереди установлен новый карбоновый сплиттер, а сзади есть массивное антикрыло.
Toyota GR Supra GT4 100 Edition будет выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра. Один из них предназначен для Северной Америки, а два других — для Европы и Азии.
Toyota представила 450-сильный спорткар: будут построены всего три таких авто (фото)
Toyota GR Supra GT4 100 Edition оснащена 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 450 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд, а максимальная скорость составляет почти 300 км/ч. Благодаря отсутствию глушителя в выхлопной системе спорткар стал звучать более агрессивно.
Стоимость лимитированного спорткара составляет 236 440 долларов. В данную сумму не входят налоги и стоимость доставки.
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По материалам:
Фокус
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