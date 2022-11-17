Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер — Finance.ua
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Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер

Технологии&Авто
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Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер
Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер, Фото: Toyota
На автошоу в Лос-Анджелесе представили концепт-кар Toyota bZ Compact SUV. Он является предвестником небольшого и доступного электрокроссовера — информацию подтвердил вице-президент японского концерна Дэвид Крайст.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Toyota.
Новая Toyota bZ Compact SUV отличается привлекательным динамичным дизайном. У электрокара наклонная крыша, наклоненное заднее стекло, высокая оконная линия и мускулистые расширенные крылья. Тонкие изогнутые фары выполнены в духе электрического седана Toyota bZ3, а ручки задней двери скрыты в стойках.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В салоне привлекает внимание необычный трапециевидный руль. Электромобиль Toyota bZ Compact SUV получил небольшую виртуальную приборную панель и большой изогнутый мультимедиа тачскрин. В обработке использованы материалы, полученные путём вторичной переработки.
Кроссовер Toyota также дополнен искусственным интеллектом. Виртуальный «помощник» Юи предоставляет водителю и пассажирам важную информацию посредством звуковых сообщений и смены подсветки салона.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Характеристики Toyota bZ Compact SUV пока не раскрывают. Ожидается, что кроссовер получит силовую установку от старшей Toyota bz4X. Это означает, что предложат версии мощностью 204 и 218 л. с запасом хода около 450 км.
По материалам:
Фокус
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