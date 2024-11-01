Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото) — Finance.ua
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Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото)

Фондовый рынок
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Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото)
Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото)
Toyota рассекретила пикап Land Cruiser и 4Runner для серферов в стиле 1980-х. Обе модели не серийные, а только шоу-кары, подготовленные для выставки SEMA, которая откроется в Лас-Вегасе в начале ноября.
За разработку Land Cruiser ROX отвечала компания Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив ее мягким съемным верхом, установили дверь без оконных стекол и расширили арки, чтобы поместились большие колеса с внедорожными шинами. Кроме того, у автомобиля стальные бамперы и новый держатель запаски. В общей сложности было заменено около 50 процентов деталей оригинального внедорожника.
Что касается 4Runner TRD Surf, то это творение студии Motorsports Garage. Он сохранил раму лестничного типа, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, потерял D-стойки и крышу. Вместо него установлены рейлинги, на которых можно закрепить доски для серфинга.
Из особенностей дизайна можно отметить топографическую карту, нанесенную на капот.
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По материалам:
avtomir
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