Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото) Сегодня 05:56 — Фондовый рынок

Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото)

Toyota рассекретила пикап Land Cruiser и 4Runner для серферов в стиле 1980-х. Обе модели не серийные, а только шоу-кары, подготовленные для выставки SEMA, которая откроется в Лас-Вегасе в начале ноября.

За разработку Land Cruiser ROX отвечала компания Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив ее мягким съемным верхом, установили дверь без оконных стекол и расширили арки, чтобы поместились большие колеса с внедорожными шинами. Кроме того, у автомобиля стальные бамперы и новый держатель запаски. В общей сложности было заменено около 50 процентов деталей оригинального внедорожника.

Что касается 4Runner TRD Surf, то это творение студии Motorsports Garage. Он сохранил раму лестничного типа, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, потерял D-стойки и крышу. Вместо него установлены рейлинги, на которых можно закрепить доски для серфинга.

Из особенностей дизайна можно отметить топографическую карту, нанесенную на капот.

avtomir По материалам:

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