Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Toyota показала пикап на базе Land Cruiser (фото)
Toyota рассекретила пикап Land Cruiser и 4Runner для серферов в стиле 1980-х. Обе модели не серийные, а только шоу-кары, подготовленные для выставки SEMA, которая откроется в Лас-Вегасе в начале ноября.
За разработку Land Cruiser ROX отвечала компания Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив ее мягким съемным верхом, установили дверь без оконных стекол и расширили арки, чтобы поместились большие колеса с внедорожными шинами. Кроме того, у автомобиля стальные бамперы и новый держатель запаски. В общей сложности было заменено около 50 процентов деталей оригинального внедорожника.
Что касается 4Runner TRD Surf, то это творение студии Motorsports Garage. Он сохранил раму лестничного типа, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, потерял D-стойки и крышу. Вместо него установлены рейлинги, на которых можно закрепить доски для серфинга.
Из особенностей дизайна можно отметить топографическую карту, нанесенную на капот.
Покупайте полис зеленой карты онлайн, чтобы не переплачивать на границе. Мгновенная страховка на авто для выезда за границу: 3 минуты — и полис на Email.
Поделиться новостью