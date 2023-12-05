Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото)

Технологии&Авто
24
Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото)
Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото), Фото: Toyota
Toyota представила новый компактный электрокроссовер. Серийная версия концепт-кара Urban SUV станет самой доступной электронной моделью бренда в Европе.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Toyota Urban SUV получила стильный дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди установлены C-образные фары, соединенные тонкой светодиодной полосой.
Сзади расположены компактные фонари, объединенные в один блок. Под ними находится массивный диффузор.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В Toyota отметили, что серийная версия Urban SUV получит традиционные боковые зеркала заднего вида. Они эффективнее боковых камер, установленных на концепт-кар.
Габариты Toyota Urban SUV:
  • длина — 4300 мм;
  • ширина — 1820 мм;
  • высота — 1620 мм.
Toyota Urban SUV поддерживает конфигурации с одним или двумя электромоторами. Характеристики силовой установки не раскрываются.
Новинка будет основана на платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Это позволит улучшить развес по осям и сделать авто более эффективным.
В общей сложности Toyota готовит около 15 новых электромобилей для Европы. Их планируют представить к 2026 году.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.