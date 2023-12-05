Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото) — Finance.ua

Toyota показала компактный и доступный электрокроссовер со стильным дизайном (фото)
Toyota представила новый компактный электрокроссовер. Серийная версия концепт-кара Urban SUV станет самой доступной электронной моделью бренда в Европе.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Toyota Urban SUV получила стильный дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди установлены C-образные фары, соединенные тонкой светодиодной полосой.
Сзади расположены компактные фонари, объединенные в один блок. Под ними находится массивный диффузор.
В Toyota отметили, что серийная версия Urban SUV получит традиционные боковые зеркала заднего вида. Они эффективнее боковых камер, установленных на концепт-кар.
Габариты Toyota Urban SUV:
- длина — 4300 мм;
- ширина — 1820 мм;
- высота — 1620 мм.
Toyota Urban SUV поддерживает конфигурации с одним или двумя электромоторами. Характеристики силовой установки не раскрываются.
Новинка будет основана на платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Это позволит улучшить развес по осям и сделать авто более эффективным.
В общей сложности Toyota готовит около 15 новых электромобилей для Европы. Их планируют представить к 2026 году.
Поделиться новостью