Toyota подтвердила электрический пикап Hilux в 2025 году — Finance.ua

Toyota подтвердила электрический пикап Hilux в 2025 году Сегодня 04:44 — Фондовый рынок

Toyota подтвердила электрический пикап Hilux в 2025 году

Хотя в компании Toyota не сильно верят в электромобили, все же определенные шаги в сторону электрификации моделей происходят. Японский бренд в последнее время постепенно расширяет свою линейку без ДВС и теперь подтвержден выпуск электрического пикапа в 2025 году.

После представления прототипа в конце 2022 года Toyota анонсировала, что Hilux Revo BEV поступит в производство поближе к концу следующего года. Полностью электрическую модель собирают в Таиланде, где на пикапы приходится более 50% всех продаж.

Новый Hilux без ДВС будет конкурировать с электрическим Isuzu D-Max, который также собираются производить в стране Юго-Восточной Азии. Toyota отмечает, что будущая электрическая модель будет в первую очередь ориентирована на Таиланд, но рассматривает и экспортные рынки.

Технические характеристики пока не разглашались, но Toyota ранее заявила, что запас хода будет составлять около 200 км, не уточняя методы оценки. Уникальный концепт с установленной в полу батареей базируется на монокабиной комплектации Hilux с колесной формулой 4×2 и длинной продающейся в Таиланде платформой.

Toyota решила переоборудовать Hilux текущего поколения, несмотря на то что пикап существует уже почти десять лет. Это может означать, что существующая модель остается еще на несколько лет. Кроме того, его замена может являться серьезным обновлением, а не настоящей моделью следующего поколения.

Hilux Revo BEV — не единственный электрический пикап Toyota за последние годы. В конце 2021 года был пикап, похожий на Tacoma и концепт EPU на Японской выставке мобильности в 2023 году. На том же мероприятии в прошлом году компания также представила небольшой концепт IMV-0, который служит небольшим модульным электрическим пикапом.

MV-0 уже поступил в продажу в Таиланде, но с двигателями внутреннего сгорания. Маленький пикап стоит недорого, ведь цены начинаются от 13 000 долларов.

motorcar По материалам:

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