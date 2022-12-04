Toyota планирует поднять цены на автомобили в 2023 году — Finance.ua

Toyota планирует поднять цены на автомобили в 2023 году
Согласно новому опросу, Toyota является одной из крупнейших японских компаний, планирующих поднять цены в следующем году.
Почти четверть крупных компаний Японии рассматривают возможность повышения цен на свою продукцию в следующем году или позже из-за роста расходов на материалы и снижения курса иены, показал опрос Kyodo News.
Из 80 респондентов — компаний, среди которых были Toyota, Nintendo и Shiseido — 23% заявили, что планируют повышение цен на потребительские товары, а 49% сказали, что не определились.
Среди ответов, почему они думают о повышении цен, многие назвали рост стоимости материалов, а затем увеличение расходов на доставку и обесценивание иены.
Поделиться новостью