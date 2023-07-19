Toyota отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности — Finance.ua
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Toyota отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Фондовый рынок
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Японская компания Toyota запускает еще одну масштабную кампанию отзыва. Под сервисную акцию из-за неисправной детали на этот раз попадут более 100 тысяч автомобилей Toyota и Lexus.
Как передает MMR, об этом сообщает Carscoops.
В общей сложности Toyota отзовет 110 047 автомобилей 2023 модельного года. Потенциально неисправными признаны такие модели, как Toyota Corolla, Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Highlander, Highlander Hybrid и Tacoma, а также Lexus RX350, RX350 Hybrid, RX500 Hybrid, NX250, NX350 и NX350
Поводом для отзыва стала неисправность, связанная с производственным дефектом идущего от руля жгута проводов. Проблема возникла из-за загрязнения на станции промывки некоторых деталей, что в конечном итоге привело к плохой сварке «гибкого плоского кабеля».
Разделение сварного шва может привести к его отсоединению и отключению подушки безопасности с водительской стороны, а значит, при столкновении подушка может не сработать, тем самым увеличивая риск травм или смерти.
Уведомлять владельцев проблемных автомобилей Toyota начнет с 27 августа. Клиентам предложат посетить ближайший дилерский центр, где специалисты проверят сбор спирального кабеля и при необходимости заменят его. Все работы будут производиться бесплатно.
Как сообщалось, Toyota анонсировала выход нового внедорожника. Это может быть «брат-близнец» Lexus GX.
По материалам:
MMR
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