Toyota объединяется с Waymo для совместной разработки автономных авто — Finance.ua

Toyota объединяется с Waymo для совместной разработки автономных авто Сегодня 23:37 — Фондовый рынок

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о начале сотрудничества с Waymo — дочерней компанией Alphabet Inc., специализирующейся на технологиях автономного вождения.

К партнерству также присоединяется технологическое подразделение Toyota — компания Woven. Совместно они планируют создать новую платформу для автономного вождения, а также работать над усовершенствованием личных автомобилей следующего поколения.

Toyota уже много лет инвестирует в искусственный интеллект и автономные технологии, но до сих пор отставала от таких конкурентов, как американская Tesla или китайская BYD, которая активно внедряет инновации в автопилот. Toyota пытается наверстать упущенное время, ведь раньше возникли задержки в разработке ее программной платформы Arene, которой занимается дочерняя компания Woven. Причиной стали изменения в руководстве в 2023 году. Чтобы ускорить работу, в 2024 году Toyota договорилась с компанией Nippon Telegraph & Telephone о совместных инвестициях — 500 миллиардов иен (приблизительно $3,3 миллиарда) — в создании программного обеспечения для автономного вождения, которое будет работать на базе искусственного интеллекта.

Для Waymo это сотрудничество станет важным стратегическим шагом, ведь компания впервые выходит за пределы бизнеса автономного такси и начинает работу с личным транспортом. В настоящее время Waymo обеспечивает более 250 тысяч поездок еженедельно в нескольких городах США, в том числе в Фениксе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Расширение на сегмент частных автомобилей открывает для компании новые возможности на глобальном рынке.

Однако основным вызовом для автономного транспорта остаются нормативные ограничения. В Японии, как и в большинстве стран, законодательство пока что требует обязательного присутствия водителя, который может вмешаться в управление, даже если автомобиль оснащен системами автопилота. Это существенно замедляет массовое внедрение подобных решений на рынке.

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