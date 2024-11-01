Toyota и NTT вложат более $3 миллиарда в искусственный интеллект и автономное вождение — Finance.ua
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Toyota и NTT вложат более $3 миллиарда в искусственный интеллект и автономное вождение

Фондовый рынок
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Toyota и NTT вложат более $3 миллиарда в искусственный интеллект и автономное вождение
Toyota и NTT вложат более $3 миллиарда в искусственный интеллект и автономное вождение
Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и телекоммуникационный гигант Nippon Telegraph&Telephone Corp. (NTT) договорились инвестировать $3,3 миллиарда в разработку программного обеспечения для автономного вождения с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.
Руководители Toyota и NTT заявили в четверг, что обе компании планируют совместно инвестировать 500 миллиардов японских иен ($3,3 миллиарда) до 2030 года.
Цель этой инвестиции состоит в том, чтобы внедрить технологию до 2028 года и поделиться ею с другими компаниями.
Сама же технология будет полагаться на искусственный интеллект для работы сети, которая будет помогать прогнозировать и реагировать на дорожно-транспортные происшествия в надежде улучшить безопасность на дорогах.
«Передача больших объемов данных будет чрезвычайно важной, поскольку автомобили с программным обеспечением становятся все более распространенными», — сказал генеральный директор Toyota Кодзи Сато в Токио.
Отмечается, что в 2017 году Toyota и NTT заключили партнерство по совместной разработке легковых автомобилей, подключенных к сети 5G, а в 2020 году они объявили об инвестировании капитала для совместной работы над проектом «умного» города.
Toyota разрабатывает собственную платформу программного обеспечения (ПО) под названием Arene, но работа над ней испытала дальнейшие задержки в прошлом году, после того как стартап Woven by Toyota Inc компании, занимающейся ПО, покинул ее топ-менеджер.
По материалам:
Укрінформ
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