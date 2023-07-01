Toyota и Hyundai впервые запретили рекламировать новые модели — Finance.ua

Toyota и Hyundai впервые запретили рекламировать новые модели Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Toyota и Hyundai впервые запретили рекламировать новые модели

Британский орган по надзору за рекламой запретил вводившую в заблуждение рекламу электромобилей Toyota и Hyundai. Если говорить точнее, производители снизили время, за которое можно заряжать электромобили, и ввели пользователей в заблуждение о наличии станций быстрой зарядки в Великобритании и Ирландии.

Toyota провела на своем сайте маркетинговую кампанию модели bZ4X, утверждая, что автомобиль можно зарядить до 80% примерно за 30 минут с помощью системы быстрой зарядки мощностью 150 кВт.

В Toyota заявили, что водители могут «легко найти точки быстрой зарядки в ряде общественных мест», особенно в тех местах, где «водители, скорее всего, в них нуждаются».

Hyundai провела аналогичную кампанию, используя свой веб-сайт, цифровой рекламный щит на лондонской площади Пикадилли и видеоролик в YouTube с участием футболистов из клуба «Челси», в котором рекламируется электромобиль Ioniq 5. Компания утверждала, что электрокар можно зарядить с 10% до 80% за 18 минут с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт.

Позже выяснилось, что такое время зарядки было достигнуто в идеальных заводских условиях, но на самом деле оно больше и зависит от ряда параметров. Кроме того, выяснилось, что в Великобритании доступно только 419 станций для зарядки в 134 местах. Однако в Шотландии их было всего семь, в Уэльсе две, а в Северной Ирландии ни одной.

В связи с этим регулятор наложил первый в истории запрет на рекламу электромобилей и посоветовал Toyota и Hyundai не вводить потребителей в заблуждение относительно времени зарядки аккумуляторов в будущем.

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