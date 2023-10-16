Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи — Finance.ua

Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи 16.10.2023, 00:50 — Фондовый рынок

Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи

Японская Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи, известную многим как спортивное купе Celica. Около 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь всерьез говорят о возрождении.

От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. Очевидно, что новая Toyota Celica не рассматривается сейчас как электромобиль. Но строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Потому машину могут выпустить на рынок с гибридной силовой установкой.

Также не стоит отказываться от более мощного варианта в рамках линейки Gazoo Racing (Toyota GR). Если, естественно, базовую модель не решат поначалу давать под этим бейджем.

Конкретных сроков пока никто не называет. Но автопроизводитель точно заинтересован в развитии своей линейки спортивных моделей. Роль Celica как доступной молодежной модели с ярким дизайном отлично вписывается в эту стратегию.

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