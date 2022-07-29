Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности

Технологии&Авто
8
Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности
Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности
Toyota ведет разработку двух новых гибридов. Их должны презентовать в конце нынешнего и начале 2023 года. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.
Первой дебютирует новая Toyota Prius — ее планируют показать в декабре. Хэтчбек пятого поколения сохранит авангардный дизайн с характерным обтекаемым силуэтом.
Toyota Prius 2023 построят на платформе TNGA, которую использует и нынешнее поколение модели. Как и прежде, она будет доступна в двух версиях — как стандартный и подзаряжаемый гибриды.
Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности
В обоих случаях установят 1,8-литровую бензиновую четверку и электромотор, а емкость аккумуляторной батареи увеличат. Также не исключено появление со временем инновационной модификации с ГБО на водородном топливе.
А весной 2023 года появится новая Toyota Alphard четвертой генерации. Большой пятиметровый минивэн сохранит нестандартный дизайн с огромной решеткой радиатора и богатую комплектацию. Ожидаются гибридные варианты с 2,5-литровым атмосферным и 2,4-литровым турбированным бензиновыми двигателями.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.