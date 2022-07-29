Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности — Finance.ua

Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности

Toyota ведет разработку двух новых гибридов. Их должны презентовать в конце нынешнего и начале 2023 года. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Первой дебютирует новая Toyota Prius — ее планируют показать в декабре. Хэтчбек пятого поколения сохранит авангардный дизайн с характерным обтекаемым силуэтом.

Toyota Prius 2023 построят на платформе TNGA, которую использует и нынешнее поколение модели. Как и прежде, она будет доступна в двух версиях — как стандартный и подзаряжаемый гибриды.

В обоих случаях установят 1,8-литровую бензиновую четверку и электромотор, а емкость аккумуляторной батареи увеличат. Также не исключено появление со временем инновационной модификации с ГБО на водородном топливе.

А весной 2023 года появится новая Toyota Alphard четвертой генерации. Большой пятиметровый минивэн сохранит нестандартный дизайн с огромной решеткой радиатора и богатую комплектацию. Ожидаются гибридные варианты с 2,5-литровым атмосферным и 2,4-литровым турбированным бензиновыми двигателями.

Фокус По материалам:

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