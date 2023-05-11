Товары из ЕС на 1 миллиард евро "потерялись" во время транзита через россию, – FT Сегодня 12:46 — Мир

После начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину из Евросоюза транзитом через россию было отправлено товаров на общую сумму два миллиарда евро, и около половины из них «потерялись» на территории россии, пишет издание The Financial Times

Получателями европейских товаров, в том числе продукции двойного назначения, используемой в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

Таким образом, отмечает издание, товары, экспорт которых в россию запрещен, непосредственно попадали в рф из Евросоюза под предлогом того, что их конечными получателями являются компании в других странах.

После начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели жесткие санкции в отношении россии. В частности, запрещен ввоз на территорию рф многих групп товаров, прежде всего двойного назначения.

На фоне санкций в соседних с россией странах, не поддержавших санкции, был зафиксирован подозрительно резкий рост импорта некоторых категорий товаров. Предполагается, что они впоследствии отправляются в рф.

Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в рф обходными путями. В мае 2023 года ЕС запретил транзит через россию товаров двойного назначения.

Радіо Свобода По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.