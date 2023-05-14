Товар, купленный в кредит, можно вернуть — инструкция Госпотребслужбы — Finance.ua
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Товар, купленный в кредит, можно вернуть — инструкция Госпотребслужбы

Личные финансы
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Товар, купленный в кредит, можно вернуть — инструкция Госпотребслужбы
Товар, купленный в кредит, можно вернуть — инструкция Госпотребслужбы
Чтобы обменять или вернуть товар, приобретенный в кредит, нужно сначала обратиться к кредитодателю и отказаться от договора на потребительский заем.
Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Следует знать, что при покупке товаров в кредит потребитель наделен всеми правами и обязанностями, установленными Законом Украины «О защите прав потребителей», однако существуют особенности, определенные Законом Украины «О потребительском кредитовании». Норма статьи 15 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которой потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств", — говорится в сообщении.
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О намерении отказаться от договора о потребительском кредите потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте») до истечения 14-дневного срока.
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Таким образом, если потребитель решил обменять/вернуть в порядке статьи 9 Закона «О защите прав потребителей» товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора о потребительском кредите, а уже потом к продавцу с заявлением о возврате товара.
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По материалам:
Finance.ua
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