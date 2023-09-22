Toshiba станет частной компанией после успешного предложения выкупа за $13,5 млрд — Finance.ua

Toshiba станет частной компанией после успешного предложения выкупа за $13,5 млрд 22.09.2023, 00:29 — Фондовый рынок

Toshiba станет частной компанией после успешного предложения выкупа за $13,5 млрд

Успешное тендерное предложение фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners Inc. для Toshiba Corp. открывает путь к выкупу компании за $13,5 млрд, что положит конец 74-летнему пребыванию электронной группы на бирже.

Об этом пишет Bloomberg.

Toshiba, чьи корни уходят в 1875 год, заявила, что консорциум во главе с JIP теперь владеет 78,65% всех ее акций. Это открывает путь к вытеснению остальных акционеров и получению полного контроля над компанией, что должно стать крупнейшей сделкой в Японии в этом году, пишет издание.

Делистинг компании с Токийской фондовой биржи завершит беспокойное десятилетие, отмеченное скандалами, огромными убытками и столкновениями с акционерами-активистами, замедлившими способность компании к инновациям.

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Однако проблемы в управлении могут сохраниться. Кредиторы Toshiba требуют, чтобы уволенный операционный директор Горо Янасе взял на себя ведущую роль в управлении, добавляет Bloomberg. Янасе ушел в отставку в начале этого года, взяв на себя ответственность за неправомерные претензии по расходам на развлечения. Но он сыграл важную роль в прокладывании пути к частному соглашению и имеет опыт работы в ядерном энергетическом бизнесе Toshiba, что является ключевым фактором для любого поворота, говорят собеседники.

По данным издания, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и другие банки, финансирующие выкуп за счет кредитов на сумму 1,2 трлн иен, также настаивают на назначении своих представителей на руководящие должности. По словам собеседников, в компании существует оппозиция относительно возвращения Янасе, и назначение может не состояться.

Руководители и кредиторы Toshiba заявили, что приватизация позволит Toshiba сосредоточиться на долгосрочной стратегии. Компания, бизнес которой включает атомные электростанции, силовые полупроводники, аккумуляторы и жесткие диски, за несколько лет сменила трех президентов.

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