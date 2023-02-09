Японский гигант техники Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд — Finance.ua
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Японский гигант техники Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд

Фондовый рынок
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Японский гигант техники Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд
Японский гигант техники Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд
Японский производитель промышленной и бытовой техники Toshiba получил предложение о выкупе на сумму $15 млрд от консорциума, возглавляемого японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners (JIP). Сделка может стать самой крупной в стране.
Об этом пишет Financial Times.
Выкуп должен быть одобрен советом директоров Toshiba и акционерами. Поддержка со стороны акционеров будет иметь решающее значение для реализации предложения JIP.
«Сейчас не самое лучшее время для продажи, — сказал источник. — Однако Toshiba провела аукцион, о котором просили акционеры».
В своем заявлении в четверг Toshiba сообщила, что получила окончательное предложение о покупке от JIP, объединившейся с группой финансовых услуг Orix, Chubu Electric, производителем микросхем Rohm и другими японскими компаниями.
В компании заявили, что «оценят предложение и продолжат действовать в пользу акционеров и других заинтересованных сторон».
Toshiba отказалась комментировать детали предложения, о котором впервые сообщила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric и Rohm отказались от комментариев, а Orix заявила, что рассматривает возможность инвестирования в Toshiba, но добавила, что окончательное решение еще не принято.
Источники, близкие к сделке, сообщили, что предложение JIP оценивается в 2 трлн иен ($15 млрд) и было представлено после того, как фонд получил от банков обязательства по кредитам на общую сумму 1,4 трлн иен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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