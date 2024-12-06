Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию

Энергетика
50
Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию
Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию
Импорт электроэнергии для ТРЦ более оптимален, чем использование генераторов, однако в некоторых регионах есть проблемы с облэнерго, сообщили представители ТРЦ во время RAU Summit-2024 в среду.
Генеральный директор БФК Gulliver (Киев) Ирина Круппа рассказала, что БФК Gulliver потребляет в среднем примерно 3,5 МВт электроэнергии в месяц в зимний период.
«Помимо отключений есть еще и ограничения в Киеве для крупных объектов, у нас это 1,5 МВт в месяц. В любом случае нужно подключать генераторы даже к этому объему, который нам выдается. Очень хорошее решение этой ситуации — подписание договора на импортную электроэнергию, и мы одни из первых воспользовались этой возможностью», — сообщила она.
По словам Круппы, за октябрь украинские тарифы были 7,06 грн, плюс распределение 92 коп., импортный тариф — 10,49 грн.
«Мы пользуемся смешанным тарифом, нам разрешено потреблять 20% украинской электроэнергии и 80% импортной, средневзвешенный тариф в БФК Gulliver за октябрь был 8 грн 72 коп. за 1кВт*ч, это с НДС. Есть информация, что с нового года, возможно и с декабря, будет возможно брать украинскую электроэнергию — 40%, а 60% - импортную, тогда этот тариф будет уменьшаться», — отметила она.
Также у МФК есть четыре генератора общей мощностью 2 МВт, их мощности хватает на все потребление, кроме частично вентиляции и кондиционирования. На сегодня стоимость электрической энергии от дизель-генератора — 12,6 грн/кВт*ч. По ее словам, даже с прогнозируемым тарифом в декабре в 11−12 грн/кВт*ч по НДС за импорт — средневзвешенный тариф будет более выгодным, чем производить энергию с помощью дизель-генераторов.
Со своей стороны коммерческий директор Dragon Capital PM Наталья Кравец считает, что объекты компании в Киеве (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, «Караван») нет смысла подключать к импорту.
«У них нет обособленной линии электропитания (условие подключения импорта — ИФ-У). Для того, чтобы сделать эту отдельную ветку, нужно вкладывать миллионы», — объяснила она.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.