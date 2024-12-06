Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию — Finance.ua

Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию Сегодня 16:45 — Энергетика

Торговые центры в регионах испытывают сложности с переходом на импортную электроэнергию

Импорт электроэнергии для ТРЦ более оптимален, чем использование генераторов, однако в некоторых регионах есть проблемы с облэнерго, сообщили представители ТРЦ во время RAU Summit-2024 в среду.

Генеральный директор БФК Gulliver (Киев) Ирина Круппа рассказала, что БФК Gulliver потребляет в среднем примерно 3,5 МВт электроэнергии в месяц в зимний период.

«Помимо отключений есть еще и ограничения в Киеве для крупных объектов, у нас это 1,5 МВт в месяц. В любом случае нужно подключать генераторы даже к этому объему, который нам выдается. Очень хорошее решение этой ситуации — подписание договора на импортную электроэнергию, и мы одни из первых воспользовались этой возможностью», — сообщила она.

По словам Круппы, за октябрь украинские тарифы были 7,06 грн, плюс распределение 92 коп., импортный тариф — 10,49 грн.

«Мы пользуемся смешанным тарифом, нам разрешено потреблять 20% украинской электроэнергии и 80% импортной, средневзвешенный тариф в БФК Gulliver за октябрь был 8 грн 72 коп. за 1кВт*ч, это с НДС. Есть информация, что с нового года, возможно и с декабря, будет возможно брать украинскую электроэнергию — 40%, а 60% - импортную, тогда этот тариф будет уменьшаться», — отметила она.

Также у МФК есть четыре генератора общей мощностью 2 МВт, их мощности хватает на все потребление, кроме частично вентиляции и кондиционирования. На сегодня стоимость электрической энергии от дизель-генератора — 12,6 грн/кВт*ч. По ее словам, даже с прогнозируемым тарифом в декабре в 11−12 грн/кВт*ч по НДС за импорт — средневзвешенный тариф будет более выгодным, чем производить энергию с помощью дизель-генераторов.

Со своей стороны коммерческий директор Dragon Capital PM Наталья Кравец считает, что объекты компании в Киеве (Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, «Караван») нет смысла подключать к импорту.

«У них нет обособленной линии электропитания (условие подключения импорта — ИФ-У). Для того, чтобы сделать эту отдельную ветку, нужно вкладывать миллионы», — объяснила она.

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