Торговля между россией и Китаем процветает: в портах скапливаются грузовые контейнеры Сегодня 09:33

Торговля между россией и Китаем процветает: в портах скапливаются грузовые контейнеры

В россии «скапливаются» грузовые контейнеры из Китая на фоне резкого увеличения потока китайских товаров в страну-террорист по мере роста торговли.

Согласно отчету логистической платформы Container xChange, в россии «собралось» 150 тысяч морских контейнеров, которые импортеры пытаются вернуть в Китай, пишет CNN

«Из Китая в россию выполняется значительный объем грузовых перевозок, но очень мало грузов обратно в Китай из россии. Контейнеры в россии накапливаются, а это значит, что цены на старые контейнеры в россии очень низкие», — заявил в отчете генеральный директор Кристиан Рулоффс.

По данным Container XChange, избыток контейнеров, из-за которого с начала прошлого года цены на 12-метровые контейнеры упали в семь раз, является следствием углубляющегося торгового дисбаланса между россией и Китаем, когда дело касается видов продукции, отправляемой в контейнерах.

Объемы торговли между Китаем и рф

Согласно последним данным китайской таможни, за январь-август 2023 года двусторонняя торговля выросла на 32% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а общий объем торговли достиг $155 млрд.

Это включало в себя резкий рост экспорта из Китая в россию, который подскочил на 63,2% по сравнению с прошлым годом и достиг 71,8 миллиарда долларов. Импорт в Китай вырос на более скромные 13,3%, до $83,3 млрд.

россия заявила, что ожидает, что объем торговли с Китаем в этом году достигнет рекордных 200 миллиардов долларов. Это на год опережает график, который президент путин и китайский лидер Си Цзиньпин установили в 2019 году.

Их растущие торговые связи перенаправили российскую торговлю энергоресурсами на восток и вызвали критику по поводу того, что экономическая поддержка Китая подкрепляет войну россии с Украиной.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.