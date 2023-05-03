Топливо дешевеет: сколько стоит бензин и дизель на АЗС в Украине — Finance.ua

Топливо дешевеет: сколько стоит бензин и дизель на АЗС в Украине Сегодня 09:33 — Энергетика

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 мая 2023 по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,56 гривны за литр (-0,01 гривны), на дизельное топливо — 45,92 гривны за литр (-0,02 гривны), на автогаз — 21, 82 гривны за литр (0,00 гривны).

Розничные цены в Украине:

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