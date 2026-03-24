Топливная схема на 17 млн грн: в Киевской области раскрыто уклонение от уплаты налогов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в топливной сфере.
В результате противоправных действий в государственный бюджет не поступило почти 17 млн грн, сообщило БЭБ.
Суть дела
Следствием установлено, что компания осуществляла реализацию жесткого, жидкого и газообразного топлива. Для минимизации налоговых обязательств должностные лица компании формировали фиктивные расходы.
В частности, в отчетности отображали закупку товаров и услуг у предприятий существовавших только на бумаге. Благодаря такой деятельности предприятие искусственно увеличивало свои расходы и неправомерно пользовалось налоговыми льготами.
Кроме того, значительную часть топлива продавали за наличные деньги без отображения в бухгалтерском учете. Это позволяло скрывать реальные доходы и не платить налог на добавленную стоимость (НДС) в полном объеме.
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 17 млн грн.
Поделиться новостью
