Топливная схема на 17 млн ​​грн: в Киевской области раскрыто уклонение от уплаты налогов Сегодня 06:20 — Криминал

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в топливной сфере.

17 млн ​​грн, В результате противоправных действий в государственный бюджет не поступило почти сообщило БЭБ.

Суть дела

Следствием установлено, что компания осуществляла реализацию жесткого, жидкого и газообразного топлива. Для минимизации налоговых обязательств должностные лица компании формировали фиктивные расходы.

В частности, в отчетности отображали закупку товаров и услуг у предприятий существовавших только на бумаге. Благодаря такой деятельности предприятие искусственно увеличивало свои расходы и неправомерно пользовалось налоговыми льготами.

Кроме того, значительную часть топлива продавали за наличные деньги без отображения в бухгалтерском учете. Это позволяло скрывать реальные доходы и не платить налог на добавленную стоимость (НДС) в полном объеме.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 17 млн ​​грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.