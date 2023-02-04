Топ популярных автомобилей из Америки и их стоимость — Finance.ua
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Топ популярных автомобилей из Америки и их стоимость

Технологии&Авто
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Война по понятным причинам усложнила доставку машин из США в Украину. Чаще всего их завозили по морю в Одессу, а оттуда — по земле перегоняли в нужную область. Однако есть и альтернативный путь через Клайпеду (Литва) — до полномасштабной войны по этому маршруту в Украину заезжало до 5% машин из США, а также порты Польши и Румынии.
«В течение января-июня из стран Америки украинцы привезли 29,1 тыс. подержанных легковушек. Это — 9,8% от общего количества импортируемых в течение этого периода из-за рубежа авто. Большинство (95,9%) машин привезли из США, 4% приобрели в Канаде. Несколько штук прибыло из Мексики», — отмечают в Институте исследований авторынка.
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Чаще всего украинцы покупают в Америке подержанные кроссоверы. Что интересно, прибывшие из-за океана машины не обязательно изготовлены там. Часть моделей изготовлена в странах Евросоюза, еще часть — в Японии и Южной Корее, но отличаются техническими характеристиками, комплектацией и состоянием.
Так, самым популярным автомобилем из Америки в первой половине 2022 года оказался японский кроссовер Nissan Rogue (1,4 тыс. штук, средняя цена — 5584 долл.).
Второе место занял немецкий Volkswagen Jetta (1 тыс. штук, средняя цена — 3515 долл.). Тройку лидеров закрыл Ford Fusion (936 штук, средняя цена — 3 904 долл.).
Читайте больше в нашей статье -

Автомобили, ввозимые украинцами. Самые популярные марки

По материалам:
Finance.ua
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