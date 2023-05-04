ТОП красивейших стран мира: кто в лидерах (инфографика) — Finance.ua

ТОП красивейших стран мира: кто в лидерах (инфографика) Сегодня 09:32

ТОП красивейших стран мира: кто в лидерах (инфографика)

Даже в самых урбанистических местах есть невероятные уголки природной красоты, такие как многочисленные зеленые зоны Лондона. Но согласно новому рейтингу SportsCoverDirect, одна страна самая красивая в мире. Ею стала Япония.

Об этом пишет www.express.co.uk

Несмотря на то, что Япония находится в авангарде технических инноваций, природа здесь невероятной красоты.

Гора Фудзи высотой 3776 метров является одним из самых невероятных природных чудес Японии. Каждый год тысячи людей поднимаются на вулкан, но туристы могут подняться на одну из меньших вершин поблизости, чтобы почувствовать это на расстоянии.

Интересный факт. С 1641 по 1853 годы в Японии была политика самоизоляции, проведенная правящим правительством страны. За это время Япония была закрыта для иностранцев, поэтому иностранного туризма в Японии не было. После реставрации Мэйдзи и строительства национальной железнодорожной сети туризм стал более доступной перспективой, как для японских граждан, так и для иностранных гостей.

Самые красивые страны мира:

Япония.

Индия.

Италия.

Таиланд.

Индонезия.

Мексика.

Австралия/Испания/Турция.

Канада.

Индия заняла второе место в списке, а также является домом для невероятного разнообразия природных красот.

От пляжей южной Варкалы до предгорья Гималаев в Ришикеш, нетрудно понять, почему Индия заняла столь высокое место.

Интересный факт. Чувство вседозволенности и простое незнание местных традиций и законов в Индии может сыграть злую шутку с путешественником. Чего категорически нельзя делать в Индии:

Оскорблять религию местного населения. Индия — калейдоскоп традиций и религиозных течений. Конечно, туристы не обязаны знать все, но простые правила помогут избежать неприятностей.

Ездить на байке в состоянии опьянения. Казалось бы, очевидно. В Индии взять байк в аренду даже без прав очень просто.

Не соблюдать дресс-код. Касается не только посещения храмов. Разморенные на море туристы не ощущают разницы между пляжем и городом.

Агрессивно себя вести и встревать в драки. Даже если вы тысячу раз правы, никогда не доводите дело до драки. Замахнетесь на индуса — через минуту прибегут десятки местных.

Италия заняла третье место и стала европейским направлением с самым высоким рейтингом в списке. Хотя озера Комо и пляжи Амальфи, вероятно, помогли Италии занять третье место, в стране также есть несколько менее известных мест природной красоты.

Доломиты на севере Италии захватывают дух зимой и летом, а холмы Пьемонта, кажется, никогда не закончатся.

Интересный факт. Туризм — одна из крупнейших отраслей итальянской экономики. Ежегодно около 44 млн человек посещают Италию с туристической целью, приносящую прибыль в размере 43 млрд долларов, это выводит Италию на 4 место в мире по развитию туризма и 3-е в ЕС. На долю Италии приходится 5,6% мирового туристического рынка.

Всего на территории Италии находится больше всего в мире памятников наследия ЮНЕСКО — 44. В Италии сложилась хорошо организованная система приема туристов, способная одновременно принять 3,6 млн гостей.

Другие страны. Великобритания не попала в список, но популярные летние направления, Турция и Испания, заняли седьмое место.

Азия доминировала в первой пятерке рейтинга с Таиландом и Индонезией среди самых красивых стран мира.

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