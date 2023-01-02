ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото) — Finance.ua
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ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)

Недвижимость
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Традиционно, подводя итоги года, архитектурно-дизайнерское издание Dezeen отбирает объекты со всего мира, наиболее заинтересовавшие читателей.
В этом году самым популярным зданием стало мультифункциональное пространство под землей.
Кроме того, в подборку попали другие инновационные проекты, в частности, интроспективный дом в Мексике и жилье над деревьями в Канаде. Как они выглядят — дальше.

1. Подземный дом-ресторан в Ямагуте, Япония. Архитектор — Джунья Исигами

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
Самым популярным зданием в 2022 году, по версии Dezeen, оказался дом, спрятанный под землей. Вместо того чтобы возводить его как традиционные сооружения, архитекторы решили залить бетон в заранее подготовленные отверстия в земле. Мультифункциональное здание, которое служит одновременно жилым домом и рестораном, напоминает подземную пещеру с многочисленными лабиринтами.

2. Mirai House of Arches, Индия. Архитектор — Санджай Пури

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
Дом для трех поколений одной семьи проектировался с учетом индийского климата: внутренние помещения защищены от перегрева, а затененные террасы позволяют проводить время на свежем воздухе в любое время суток.
Автор проекта позаботился и о внешнем виде дома. Арочные отверстия, зубчатые стены и штукатурка землистого цвета идеально вписываются в индийский ландшафт.

3. «Аналоговый дом», США. Проект — Olson Kundig Architects

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
Дом из металла, стекла и бетона идеально вписан в пейзаж калифорнийского леса. Над внешним видом объекта работала студия Olson Kundig Architects в сотрудничестве с основателем Faulkner Architects, который был заказчиком проекта. Согласно задаче, команда должна была создать как можно больше открытых пространств для созерцания местных пейзажей.
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4. Seabreeze, Великобритания. Проект — RX Architects

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
Этот розовый дом отдыха напоминает прибрежные средиземноморские проекты, однако на самом деле он расположен на ветряном пляже Камбер-Сэндс в Англии. По словам дизайнеров, цветной фасад был разработан, чтобы компенсировать хмурое небо над пляжем.
Внутри спрятан небольшой домашний спа-салон, где владелец жилья может насладиться частной баней, сауной и небольшим бассейном.

5. «Ранчо Марфа», США. Проект — Lake Flato

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
Дом среди пустынных пастбищ Техаса разделен на 8 блоков, соединенных между собой крытым переходом. По словам архитектора, такая планировка воспроизводит раннюю архитектуру региона.

6. Kappa House, Япония. Проект — Archipelago

Зеленовато-голубая смола, нанесенная на фасад дома Kappa House в Канагаве, придает зданию специфическую историчность. Поэтому возникает впечатление, будто он стоит на этом месте в течение долгого времени, сливаясь с уличным пейзажем.
ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)

7. La Piedad, Мексика. Проект — Cotaparedes Arquitectos

ТОП-7 самых лучших домов 2022 года (фото)
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По материалам:
Телеканал 24
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