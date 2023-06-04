Топ-7 недорогих подержанных кроссоверов «на автомате» в Украине. — Finance.ua

Топ-7 недорогих подержанных кроссоверов «на автомате» в Украине. Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Топ-7 недорогих подержанных кроссоверов «на автомате» в Украине.

7 лучших подержанных кроссоверов с АКПП, которые стоили бы адекватных денег, но вместе с тем не огорчали будущего владельца в ходе эксплуатации неприятными «сюрпризами».

Учитывая, что в данный список мы включили только машины с автоматической трансмиссией, то эта тема будет особенно интересна для женщин: тех, которые планируют стать водителями или уже являются таковыми. Читайте подробнее об участниках нашей подборки.

Suzuki Vitara (2015-)

Цена в Украине, $: 14−20 тыс.

Традиционно для «топов» mmr.net.ua, мы отдаем должное относительно доступным японским моделям, в частности, маленькому кроссоверу Suzuki Vitara. Это довольно свежая модель, которая выпускается с 2015 года и успела перенести лишь незначительный фейслифтинг в 2018-м. Поскольку автомобили марки Сузуки ценятся заслуженно благодаря своей надежности, ликвидности и практичности, то цены на Vitara не слишком хотят опускаться, хотя это может оказаться и плюсом — при перепродаже вы получите значительное сохранение стоимости.

Скорее всего, вы найдете машину с пробегом 80−120 тыс. километров, оснащенную бензиновым 1.6-литровым атмосферным мотором (120 л.с.) или трехцилиндровым турбодвигателем 1.0 (112 л.с.), оба из которых будут сопряжены с автоматической КПП на 6 передач. Стоит сказать, что даже 1.0-литровый агрегат не страдает малым ресурсом, как это бывает у малообъемных моторов других брендов, а 1.6-литровый «атмосферник» вообще при должном обслуживании будет служить вечность.

За:

надежный, практичный, ликвидный;

удобный и маневренный;

современная, «свежая» модель.

Против:

дороже других в списке;

для кого-то слишком консервативный.

Mitsubishi ASX (2010-)

Цена в Украине, $: 11−20 тыс.

Mitsubishi ASX по своим потребительским качествам похож на Suzuki. Правда, выпускается он существенно дольше и конкурировать по современности с Vitara может только модификация после последнего рестайлинга (да, у ASX их было много). Среди предложений немало экземпляров завезено из ЕС — такие ASX часто встречаются с дизельным мотором 1.8 на 150 л.с. Привезенных из Северной Америки «битков» тоже хватает. Заокеанские ASX называются «Outlander Sport» и встречаются в частности с 2.4-литровым бензиновым мотором.

Скорее всего, ASX вы найдете с пробегом 150−200 тыс. км, который будет оснащен бензиновым 1.8-литровым агрегатом мощностью 140 л.с. и бесступенчатой АКПП (тип «вариатор») или же 2.0-литровым 150-сильным мотором, тем же «вариатором» и полным приводом.

За:

практичность;

хорошая эргономика;

высокая надежность и распространенность запчастей.

Против:

куча «битков» из Северной Америки;

бесступенчатая АКПП типа «вариатор».

Peugeot 4008/Citroen C4 Aircross (2012−2017)

Цена в Украине, $: 10−12 тыс.

«Фишка» этих двух кроссоверов от PSA Peugeot-Citroen заключается в том, что технически и фактически это тот же Mitsubishi ASX, только с другими бамперами и фарами/фонарями, однако продаются «французские» кроссоверы по более низкой цене — ведь о них никто не задумывается, когда начинает искать себе что-нибудь на вторичном рынке. Правда, самих двойников от Peugeot-Citroen на вторичном рынке Украины тоже очень мало, тем более с АКПП, поэтому шансов найти что-нибудь стоящее не так уж и много.

Скорее всего, вы найдете Peugeot 4008/Citroen C4 Aircross с пробегом около сотни тысяч километров, с 2.0-литровым атмосферным бензиновым двигателем Mitsubishi (150 л.с.) и передним приводом. Как вы уже могли догадаться, трансмиссия в этом случае безальтернативно будет бесступенчатой, типа «вариатор». По данным mmr.net.ua, почти все из Пежо-Ситроенов «ASX», которые сейчас «висят» на «вторичке», были официально приобретены здесь, в Украине, у дилера Peugeot или Citroen.

За:

надежная и качественная техника Mitsubishi;

доступнее японского «оригинала»;

обычно небольшие пробеги.

Против:

ограниченное количество на рынке;

АКПП «вариатор» и только передний привод.

Subaru XV (2011−2017)

Цена в Украине, $: 11−17 тыс.

Будем откровенны, этот Subaru является не совсем кроссовером. На самом деле XV представляет собой хэтчбек Impreza, задранный вверх аж до 22 см клиренса, защитным обвесом по периметру, дополнительными рейлингами на крыше и перенастроенной КПП. Моторы бензиновые: 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Среди представленных на украинской «вторичке» экземпляров немало «битков» с аукционов Северной Америки — что поделаешь.

Вероятнее всего, Subaru XV вы найдете с пробегом 80−140 тыс. километров, 2.0-литровым мотором и бесступенчатой автоматической коробкой передач. Экономности от атмосферного двигателя и «вариатора» не ждите — в смешанном цикле такой XV «берет» 6.5−7.0 л/100 км. Однако надежный старт в любую погоду и хорошую проходимость Subaru вам обеспечит как на обычной местности, так и в городе.

За:

надежный;

практичный и удобный, проходной;

демократичная цена.

Против:

много «битков» из-за океана;

АКПП «вариатор»;

обслуживание автомобилей Subaru сложнее и дороже, чем у некоторых конкурентов.

Nissan Qashqai (2010−2013)

Цена в Украине, $: 11−15 тыс.

Nissan Qashqai первого поколения стал пионером своего класса, когда появился на рынке еще в 2006 году. Также, как и меньший Nissan Juke, Кашкай полюбился лицам женского пола за свой красивый и выразительный дизайн.

Скорее всего, Qashqai 2010−2013 г. г. и АКПП вы найдете с пробегом 150−200 тыс. километров и атмосферным бензиновым двигателем 2.0 (141 л.с.). Можно предположить, что с полным приводом. Nissan Qashqai будет радовать вас (или вашу половинку) высоким качеством сборки и комплектующих, относительно демократичными расценками на запчасти и обслуживание и зрелыми ездовыми характеристиками.

За:

стильный и привлекательный;

широкий выбор на вторичном рынке;

качественный и надежный.

Против:

АКПП «вариатор».

Nissan Juke (2015−2019)

Цена в Украине, $: 10−17 тыс.

Первое поколение Nissan Juke тоже было революционным. Практичности здесь существенно меньше, чем у Qashqai, а эпатажность экстерьера некоторых отталкивала, особенно в то время, но отрицать то, что мини-кроссовер Nissan был очень успешным на глобальном рынке никто не станет. Он очень полюбился дамам-водителям, часто его покупали скорее как аксессуар для стиля, это придает Джуку определенный лоск и гламур.

С наибольшей вероятностью двухпедальный Nissan Juke вы найдете с пробегом около 100 000 км, бензиновым двигателем 1.6 (117 л.с.) и передним приводом. Также немало привлеченных из Северной Америки «битков» с неясным прошлым, но с «прокачанными» комплектациями, где под капотом вы найдете турбомотор 1.6 (190 л.с.), передающий тягу на все четыре колеса с помощью бесступенчатой АКПП.

За:

яркий и харизматичный;

надежный;

есть, из чего выбрать на «вторичке».

Против:

много завезенных «битков»;

топливная экономичность не впечатляет;

«дамский» имидж;

жесткий и тесный.

Skoda Yeti (2011−2018)

Цена в Украине, $: 10−14 тыс.

Харизматичный внешний вид, большие колесные арки, высокие рейлинги на крыше и облицовка нижней части кузова из некрашеного пластика придают Skoda Yeti особый антураж. За характерным салоном скрывается практичный и просторный салон, отличная эргономика и достойное качество всего, из чего сделана эта машина. Тяжелые двигатели, особенно в паре с полноприводной трансмиссией, подарят уверенность за рулем и в завтрашнем дне тоже. Жаль только, что на самом деле Йети с АКПП очень мало в Украине.

Скорее всего, вы сможете подобрать Skoda Yeti с АКПП с пробегом около 200−250 тысяч километров. Двигатель может быть либо бензиновый 1.2 турбо (105 л.с.) и передний привод, либо 1.8 турбо (152 л.с.) 4×4. Встречается также дизельный вариант с 2.0-литровым мотором на 140 л.с. и полным поводом. Если вы найдете полноприводную бензиновую версию в адекватном состоянии и после рестайлинга (с 2015 г.), то знайте — вы счастливчик!

За:

приятный в управлении;

пространство в салоне;

экономичный и практичный.

Против:

жесткий и тряский;

задние сиденья не складываются;

надежность уступает «японцам».

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