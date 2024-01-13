ТОП-7 моделей: лучшие автомобили Renault с наименьшим расходом топлива (інфографика) — Finance.ua
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ТОП-7 моделей: лучшие автомобили Renault с наименьшим расходом топлива (інфографика)

Фондовый рынок
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ТОП-7 моделей: лучшие автомобили Renault с наименьшим расходом топлива (інфографика)
ТОП-7 моделей: лучшие автомобили Renault с наименьшим расходом топлива (інфографика)
Renault предлагает разнообразие моделей для разных нужд, каждая из которых отличается своей экономичностью. Независимо от того, ищете ли вы компактный городской автомобиль, семейный кроссовер или экологически чистый электромобиль, среди этих семи моделей найдется подходящий вариант для каждого.
ТОП-7 моделей: лучшие автомобили Renault с наименьшим расходом топлива (інфографика)
Итак, 7 экономичных моделей французского бренда, которые заслуживают внимания.
1. Renault Clio. Renault Clio долгое время был одним из фаворитов на рынке благодаря своему эффективному двигателю и компактности. Идеально подходит для городской езды и коротких поездок.
2. Renault Megane. Megane предлагает просторный салон и хорошую динамику, сочетая это с экономичностью. Отличный выбор для семейных поездок.
3. Renault Captur. Этот компактный кроссовер отличается стильным дизайном и экономичностью, делая его идеальным для городской жизни и дальних путешествий.
4. Renault Kadjar. Kadjar сочетает просторный интерьер и вместительный багажник, предлагая при этом отличную экономию топлива.
5. Renault Twingo. Twingo — это маленький, но удивительно вместительный автомобиль, идеально подходящий для городской среды и обеспечивающий низкий расход топлива.
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6. Renault Scenic. Scenic сочетает комфорт и функциональность семейного автомобиля с отличной экономичностью, делая его идеальным для семейных путешествий.
7. Renault Logan. Logan известен своей надежностью и простотой обслуживания, а также хорошим соотношением цена/качество. Это экономичный вариант для ищущих просторный и доступный автомобиль.
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По материалам:
Твоя машина
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