Топ-7 лучших коммерческих фургонов в продаже — Finance.ua

Топ-7 лучших коммерческих фургонов в продаже Сегодня 19:15 — Технологии&Авто

Топ-7 лучших коммерческих фургонов в продаже

Как это обычно бывает, для более или менее раскрученного малого или среднего бизнеса нужно снабдить автопарк хорошими, надежными машинами. Или вы можете сами для себя искать что-то такое, что позволило бы вам перевозить тот или иной груз на работе или на собственном хозяйстве. Идеальным выбором в таком случае станет коммерческий фургон.

MMR.net.ua подобрали ниже наиболее стоящие модели по состоянию на 2024 год, разного размера. Читайте подробности о каждом из выбранных нами вариантов.

7. Mercedes-Benz Vito

Страна: Германия;

Варианты: две длины; одна высота крыши;

Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (136−190 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, задний или полный привод;

Объем отсека: 5,5−6,6 кубических метров;

Грузоподъемность: 943 кг;

Буксировочная способность: 2500 кг.

Среднеразмерный развозной фургон/пассажирский вен Mercedes-Benz Vito остается отличным выбором в своем классе. По данным mmr.net.ua, последнее поколение находится в продаже с 2015 года, но было обновлено первый раз в 2020 году, а второй — в 2023-м.

Это, пожалуй, самый премиальный из среднего фургонов, хотя с другой стороны новый Ford Transit Custom по некоторым аспектам все же превосходит Vito. Существует также полностью электрическая версия Mercedes-Benz e-Vito, которая получила значительный прирост запаса хода в 2022 году благодаря новой батарее и двигателю. Однако сейчас такая модификация доступна в первую очередь покупателям в Европейском Союзе, в то время как актуальность ее в Украине низкая.

Достоинства:

Экономичный и мощный одновременно

Очень приятный в управлении

Ликвидный и надежный

Недостатки:

Дорогой в обслуживании

В электрической версии краткий запас хода

Салон слишком консервативный (до рестайлинга 2023 года)

6. Ford Connect

Страна: Германия;

Варианты: две длины; одна высота крыши;

: 1.5 дизель (75−100 л.с.), 1.0 турбо 3-цил. (100 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний привод;

Объем отсека: 3,7−4,4 кубических метров;

Грузоподъемность: 1390 кг;

Буксировочная способность: 1400 кг.

«Пирожок» Ford Connect может похвастаться хорошим дорожным просветом, который составляет 15.2 см и хорошей управляемостью при этом. Вообще, коммерческая линейка марки Ford в Европе всегда обладала буквально наилучшими характеристиками, что касалось управляемости, динамики и удовольствия от вождения. Не стал исключением и компактный коммерческий фургон/пассажирский вен Ford Connect.

Интерьер модели обладает духом и общей стилистикой чуть-чуть линейки Ford предыдущего модельного цикла, но вместе с тем чувствуется значительно уютнее, чем салон еще одного «колечка» бренда — новоиспеченного Ford Courier. А еще у Connect банально удобнее — больше чем для клади и система управления авто полагается на обычные кнопки, а не сенсорный монитор.

Достоинства:

Отличная управляемость

Экономичный и выносливый

Высокий клиренс

Недостатки:

Бензиновый двигатель слаб для коммерческой машины.

Немного жесткий

Шумноватый внутри

5. Volkswagen Caddy

Страна: Германия;

Варианты: две длины; одна высота крыши;

Двигатели: 2.0 дизель (75−122 л.с.), 1.5 турбо (114 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний или полный привод;

Объем отсека: 3,1−3,7 кубических метров;

Грузоподъемность: 711 кг;

Буксировочная способность: 1500 кг.

«Пирожок» Volkswagen Caddy издавна считался одним из самых надежных компактных фургонов/венов в продаже в Европе и мире. Последнее поколение модели, построенное на модульной платформе MQB, например Golf или Jetta, появилось в 2021 году и обладает рядом как преимуществ, так и недостатков по сравнению с предыдущей генерацией Caddy.

С одной стороны, это хорошо оборудованный современный каблучок, который прекрасно управляется и предлагает широкую линейку исполнений и модификаций. Но с переходом на последнюю итерацию легковой платформы MQB, фургон/вен Volkswagen Caddy потерял некоторый запас прочности и предлагает куда меньшую грузоподъемность, чем раньше, а еще — по последнему писку моды — все управление в салоне выведено на сенсорный медиа-дисплей. Решение сомнительно в целом, а тем более в таком классе автомобилей.

Достоинства:

Значительное обновление по сравнению с предыдущим Caddy

Множество высокотехнологичных функций

Очень чистые дизельные двигатели

Недостатки:

Грузоподъемность отстает от конкурентов

Салон — жертва моды

Без электрической версии

4. Ford Transit

Страна: Германия;

Варианты: три длины; две высоты крыши;

Двигатели: 2.0 дизель (105−185 л.с.), электрокар (184−270 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний, задний или полный привод;

Объем отсека: 9,5−15,1 кубических метров;

Грузоподъемность: 1340 кг;

Буксировочная способность: 3500 кг.

Полноразмерный фургон Ford Transit удовлетворяет широкий спектр потребностей самых разных групп покупателей — причем некоторые из них гораздо более требовательны, чем обычно в этом классе. Большой немецкий фургон является мощным игроком во всех сферах, обладая множеством версий и модификаций, а электрический Ford E-Transit вообще считается одним из лучших электрическим фургоном, который вы можете купить, любого размера.

Как уже упоминалось в mmr.net.ua ранее, коммерческая линейка моделей Ford в определенной степени вобрала дух культовых легковых моделей немецкого подразделения бренда, как Fiesta или Focus. Да, мы имеем в виду азартную и четкую управляемость фургонов Transit, Custom, Connect, Courier. Прекрасно настроенное шасси! Недостатком полноразмерного Ford Transit можно считать отсутствие самых модификаций с большей грузоподъемностью и кубатурой грузового отсека 17−19 м 3 . Такие версии, например, у Renault Master, Iveco Daily, Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter.

Достоинства:

Управляемость на высоте

Отличная топливная экономичность

Есть электрическая версия

Недостатки:

Некоторые проблемы с надежностью моторов Евро 6

Нет крупнообъемных кузовов

Грузоподъемность так себе

3. Citroen Jumpy / Peugeot Expert

Страна: Франция;

Варианты: две длины; одна высота крыши;

Двигатели: 1.5 дизель (100−120 л.с.), 2.0 дизель (120−180 л.с.), электрокар (136 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний привод;

Объем отсека: 5,3−6,6 кубических метров;

Грузоподъемность: 1458 кг;

Буксировочная способность: 2500 кг.

Среднеразмерные фургоны/вены от группы PSA Peugeot-Citroen традиционно представлены близнецами Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Эти автомобили — это французская разработка, но у них давно есть еще один «брат» — это FIAT Scudo, который в линейке итальянского бренда находится между бюджетным малым «сапожком» Fiorino и полноразмерным фургоном Ducato. Оригинальный FIAT Doblo, к сожалению, уже снят с производства.

О парочке Jumpy и Expert можно сказать много хорошего. Здесь вам и первоклассные дизельные двигатели, и электрическая версия, и поразительная грузоподъемность. Традиционно для продукции PSA и французского автопрома в целом упор ездовых характеристик был сделан на комфортабельность. Также эти фургоны/пассажирские вены не досаждают проблемами по надежности, хотя свои «капризные моменты» у них тоже есть.

Достоинства:

Адекватная цена

Экономичный, комфортный, выносливый

Есть электро-версия

Недостатки:

Некоторые нюансы посадки водителя

Мало ниш для хранения в салоне

Маленькие зеркала

2. Volkswagen Transporter

Страна: Германия;

Варианты: две длины; две высоты крыши;

Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (110−204 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний или полный привод;

Объем отсека: 5,8−9,3 кубических метров;

Грузоподъемность: 1278 кг;

Буксировочная способность: 2500 кг.

Среднеразмерный фургон/вен Volkswagen Transporter уверенно занимает второе место в нашей подборке. Это надежный и «отшлифованный до идеала» автомобиль, который держится на конвейере довольно долго и не уступает конкурентам до сих пор. Тем не менее, 2024 год является последним, когда можно будет приобрести оригинальный Volkswagen Transporter в поколении Т6.1, потому что дальше его снимут с производства и будут выпускать перелицованный Ford Custom.

Пассажирская версия T6.1 демонстрирует стиль, привлекающий покупателей, не занимающихся бизнесом, поскольку имеет кабину и большой выбор версий с широкой привлекательностью. Отдельно следует упомянуть и микроавтобус Volkswagen Caravelle, который в полной комплектации легко может стать универсальным автомобилем на все случаи жизни.

Достоинства:

Продуманный, совершенный, ликвидный

Удивительно изысканный и удобный в управлении

Масса модификаций

Недостатки:

Дорого стоит

Скоро снимут с производства

Шумный в середине

1. Mercedes-Benz Sprinter

Страна: Германия;

Варианты: четыре длины, три высоты крыши;

Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (143−190 л.с.);

Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний, задний или полный привод;

Объем отсека: 7,8−17,0 кубических метров;

Грузоподъемность: 1404 кг;

Буксировочная способность: 3500 кг.

Mercedes-Benz Sprinter — это настоящий «золотой стандарт» в классе полноразмерных развозных фургонов. Мы в mmr.net.ua особо хотим подчеркнуть тот факт, что, несмотря на существенно более высокую стоимость, чем у конкурентов, Sprinter остается одним из самых популярных игроков в своем сегменте, причем не только в Европейском Союзе, но и по миру.

Покупателей подкупают репутация бренда Mercedes-Benz, а также сильные объективные стороны модели. Да, здесь прекрасно настроенное, выверенное в настройках шасси, с которым может конкурировать разве что Ford Transit и Volkswagen Crafter, но по сравнению с Volkswagen, Mercedes имеет лучшую плавность хода. Также Sprinter имеет огромную охапку модификаций и широкий список опций. Да и такие качества, как выносливость, надежность и ликвидность также играют не последнюю роль в общем успехе германского фургона.

Достоинства:

Очень комфортный и легкий в управлении

Множество исполнений и модификаций

Качество, надежность и ликвидность

Недостатки:

Не лучшая грузоподъемность

Дорогой

Салон местами так себе

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MMR По материалам:

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