Топ-7 лучших коммерческих фургонов в продаже — Finance.ua

Топ-7 лучших коммерческих фургонов в продаже
Как это обычно бывает, для более или менее раскрученного малого или среднего бизнеса нужно снабдить автопарк хорошими, надежными машинами. Или вы можете сами для себя искать что-то такое, что позволило бы вам перевозить тот или иной груз на работе или на собственном хозяйстве. Идеальным выбором в таком случае станет коммерческий фургон.
MMR.net.ua подобрали ниже наиболее стоящие модели по состоянию на 2024 год, разного размера. Читайте подробности о каждом из выбранных нами вариантов.
7. Mercedes-Benz Vito
- Страна: Германия;
- Варианты: две длины; одна высота крыши;
- Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (136−190 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, задний или полный привод;
- Объем отсека: 5,5−6,6 кубических метров;
- Грузоподъемность: 943 кг;
- Буксировочная способность: 2500 кг.
Среднеразмерный развозной фургон/пассажирский вен Mercedes-Benz Vito остается отличным выбором в своем классе. По данным mmr.net.ua, последнее поколение находится в продаже с 2015 года, но было обновлено первый раз в 2020 году, а второй — в 2023-м.
Это, пожалуй, самый премиальный из среднего фургонов, хотя с другой стороны новый Ford Transit Custom по некоторым аспектам все же превосходит Vito. Существует также полностью электрическая версия Mercedes-Benz e-Vito, которая получила значительный прирост запаса хода в 2022 году благодаря новой батарее и двигателю. Однако сейчас такая модификация доступна в первую очередь покупателям в Европейском Союзе, в то время как актуальность ее в Украине низкая.
Достоинства:
- Экономичный и мощный одновременно
- Очень приятный в управлении
- Ликвидный и надежный
Недостатки:
- Дорогой в обслуживании
- В электрической версии краткий запас хода
- Салон слишком консервативный (до рестайлинга 2023 года)
6. Ford Connect
- Страна: Германия;
- Варианты: две длины; одна высота крыши;
- : 1.5 дизель (75−100 л.с.), 1.0 турбо 3-цил. (100 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний привод;
- Объем отсека: 3,7−4,4 кубических метров;
- Грузоподъемность: 1390 кг;
- Буксировочная способность: 1400 кг.
«Пирожок» Ford Connect может похвастаться хорошим дорожным просветом, который составляет 15.2 см и хорошей управляемостью при этом. Вообще, коммерческая линейка марки Ford в Европе всегда обладала буквально наилучшими характеристиками, что касалось управляемости, динамики и удовольствия от вождения. Не стал исключением и компактный коммерческий фургон/пассажирский вен Ford Connect.
Интерьер модели обладает духом и общей стилистикой чуть-чуть линейки Ford предыдущего модельного цикла, но вместе с тем чувствуется значительно уютнее, чем салон еще одного «колечка» бренда — новоиспеченного Ford Courier. А еще у Connect банально удобнее — больше чем для клади и система управления авто полагается на обычные кнопки, а не сенсорный монитор.
Достоинства:
- Отличная управляемость
- Экономичный и выносливый
- Высокий клиренс
Недостатки:
- Бензиновый двигатель слаб для коммерческой машины.
- Немного жесткий
- Шумноватый внутри
5. Volkswagen Caddy
- Страна: Германия;
- Варианты: две длины; одна высота крыши;
- Двигатели: 2.0 дизель (75−122 л.с.), 1.5 турбо (114 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний или полный привод;
- Объем отсека: 3,1−3,7 кубических метров;
- Грузоподъемность: 711 кг;
- Буксировочная способность: 1500 кг.
«Пирожок» Volkswagen Caddy издавна считался одним из самых надежных компактных фургонов/венов в продаже в Европе и мире. Последнее поколение модели, построенное на модульной платформе MQB, например Golf или Jetta, появилось в 2021 году и обладает рядом как преимуществ, так и недостатков по сравнению с предыдущей генерацией Caddy.
С одной стороны, это хорошо оборудованный современный каблучок, который прекрасно управляется и предлагает широкую линейку исполнений и модификаций. Но с переходом на последнюю итерацию легковой платформы MQB, фургон/вен Volkswagen Caddy потерял некоторый запас прочности и предлагает куда меньшую грузоподъемность, чем раньше, а еще — по последнему писку моды — все управление в салоне выведено на сенсорный медиа-дисплей. Решение сомнительно в целом, а тем более в таком классе автомобилей.
Достоинства:
- Значительное обновление по сравнению с предыдущим Caddy
- Множество высокотехнологичных функций
- Очень чистые дизельные двигатели
Недостатки:
- Грузоподъемность отстает от конкурентов
- Салон — жертва моды
- Без электрической версии
4. Ford Transit
- Страна: Германия;
- Варианты: три длины; две высоты крыши;
- Двигатели: 2.0 дизель (105−185 л.с.), электрокар (184−270 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний, задний или полный привод;
- Объем отсека: 9,5−15,1 кубических метров;
- Грузоподъемность: 1340 кг;
- Буксировочная способность: 3500 кг.
Полноразмерный фургон Ford Transit удовлетворяет широкий спектр потребностей самых разных групп покупателей — причем некоторые из них гораздо более требовательны, чем обычно в этом классе. Большой немецкий фургон является мощным игроком во всех сферах, обладая множеством версий и модификаций, а электрический Ford E-Transit вообще считается одним из лучших электрическим фургоном, который вы можете купить, любого размера.
Как уже упоминалось в mmr.net.ua ранее, коммерческая линейка моделей Ford в определенной степени вобрала дух культовых легковых моделей немецкого подразделения бренда, как Fiesta или Focus. Да, мы имеем в виду азартную и четкую управляемость фургонов Transit, Custom, Connect, Courier. Прекрасно настроенное шасси! Недостатком полноразмерного Ford Transit можно считать отсутствие самых модификаций с большей грузоподъемностью и кубатурой грузового отсека 17−19 м3. Такие версии, например, у Renault Master, Iveco Daily, Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter.
Достоинства:
- Управляемость на высоте
- Отличная топливная экономичность
- Есть электрическая версия
Недостатки:
- Некоторые проблемы с надежностью моторов Евро 6
- Нет крупнообъемных кузовов
- Грузоподъемность так себе
3. Citroen Jumpy / Peugeot Expert
- Страна: Франция;
- Варианты: две длины; одна высота крыши;
- Двигатели: 1.5 дизель (100−120 л.с.), 2.0 дизель (120−180 л.с.), электрокар (136 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний привод;
- Объем отсека: 5,3−6,6 кубических метров;
- Грузоподъемность: 1458 кг;
- Буксировочная способность: 2500 кг.
Среднеразмерные фургоны/вены от группы PSA Peugeot-Citroen традиционно представлены близнецами Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Эти автомобили — это французская разработка, но у них давно есть еще один «брат» — это FIAT Scudo, который в линейке итальянского бренда находится между бюджетным малым «сапожком» Fiorino и полноразмерным фургоном Ducato. Оригинальный FIAT Doblo, к сожалению, уже снят с производства.
О парочке Jumpy и Expert можно сказать много хорошего. Здесь вам и первоклассные дизельные двигатели, и электрическая версия, и поразительная грузоподъемность. Традиционно для продукции PSA и французского автопрома в целом упор ездовых характеристик был сделан на комфортабельность. Также эти фургоны/пассажирские вены не досаждают проблемами по надежности, хотя свои «капризные моменты» у них тоже есть.
Достоинства:
- Адекватная цена
- Экономичный, комфортный, выносливый
- Есть электро-версия
Недостатки:
- Некоторые нюансы посадки водителя
- Мало ниш для хранения в салоне
- Маленькие зеркала
2. Volkswagen Transporter
- Страна: Германия;
- Варианты: две длины; две высоты крыши;
- Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (110−204 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний или полный привод;
- Объем отсека: 5,8−9,3 кубических метров;
- Грузоподъемность: 1278 кг;
- Буксировочная способность: 2500 кг.
Среднеразмерный фургон/вен Volkswagen Transporter уверенно занимает второе место в нашей подборке. Это надежный и «отшлифованный до идеала» автомобиль, который держится на конвейере довольно долго и не уступает конкурентам до сих пор. Тем не менее, 2024 год является последним, когда можно будет приобрести оригинальный Volkswagen Transporter в поколении Т6.1, потому что дальше его снимут с производства и будут выпускать перелицованный Ford Custom.
Пассажирская версия T6.1 демонстрирует стиль, привлекающий покупателей, не занимающихся бизнесом, поскольку имеет кабину и большой выбор версий с широкой привлекательностью. Отдельно следует упомянуть и микроавтобус Volkswagen Caravelle, который в полной комплектации легко может стать универсальным автомобилем на все случаи жизни.
Достоинства:
- Продуманный, совершенный, ликвидный
- Удивительно изысканный и удобный в управлении
- Масса модификаций
Недостатки:
- Дорого стоит
- Скоро снимут с производства
- Шумный в середине
1. Mercedes-Benz Sprinter
- Страна: Германия;
- Варианты: четыре длины, три высоты крыши;
- Двигатели: 2.0 Дизель-поезд (143−190 л.с.);
- Трансмиссия: МКПП и АКПП, передний, задний или полный привод;
- Объем отсека: 7,8−17,0 кубических метров;
- Грузоподъемность: 1404 кг;
- Буксировочная способность: 3500 кг.
Mercedes-Benz Sprinter — это настоящий «золотой стандарт» в классе полноразмерных развозных фургонов. Мы в mmr.net.ua особо хотим подчеркнуть тот факт, что, несмотря на существенно более высокую стоимость, чем у конкурентов, Sprinter остается одним из самых популярных игроков в своем сегменте, причем не только в Европейском Союзе, но и по миру.
Покупателей подкупают репутация бренда Mercedes-Benz, а также сильные объективные стороны модели. Да, здесь прекрасно настроенное, выверенное в настройках шасси, с которым может конкурировать разве что Ford Transit и Volkswagen Crafter, но по сравнению с Volkswagen, Mercedes имеет лучшую плавность хода. Также Sprinter имеет огромную охапку модификаций и широкий список опций. Да и такие качества, как выносливость, надежность и ликвидность также играют не последнюю роль в общем успехе германского фургона.
Достоинства:
- Очень комфортный и легкий в управлении
- Множество исполнений и модификаций
- Качество, надежность и ликвидность
Недостатки:
- Не лучшая грузоподъемность
- Дорогой
- Салон местами так себе
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