Apple меняет правила App Store в ЕС после антимонопольного штрафа — Finance.ua
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Apple меняет правила App Store в ЕС после антимонопольного штрафа

Технологии&Авто
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Apple меняет правила App Store в ЕС после антимонопольного штрафа
Apple меняет правила App Store в ЕС после антимонопольного штрафа
Apple объявила об изменениях в работе App Store на территории Европейского Союза, пытаясь избежать дальнейших штрафов за нарушение положений Закона о цифровых рынках (DMA). Компания вводит двухуровневую модель комиссий, которая окажет влияние на доходы разработчиков и доступность сервисов.
Новый Store Services Fee предусматривает два уровня комиссии. Разработчики, которые выберут первый уровень, будут платить 5%, но получат только базовые функции App Store — в частности, отзывы о приложениях и доступ к поддержке Apple. Автоматические обновления, предзагрузка и другие продвинутые инструменты будут недоступны.
Для полного доступа к функциям App Store нужно будет перейти на второй уровень, что предусматривает 13% комиссии. Все приложения по умолчанию остаются на этом уровне, однако разработчики смогут перейти на более дешевый вариант.
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Кроме этого, Apple вводит новую комиссию Core Technology Commission — 5% на внешние покупки внутри приложений, распространенных через App Store. В то же время для разработчиков, принявших альтернативные бизнес-условия Apple, будет действовать старая Core Technology Fee — €0,50 за каждую инсталляцию после первого миллиона в год.
Apple планирует перейти на единую бизнес-модель для разработчиков в ЕС с 1 января 2026 г., заменив действующий сбор на новую комиссию. Изменения стали ответом на штраф в 500 миллионов евро, который Еврокомиссия наложила на Apple в апреле за ограничения разработчиков в продвижении альтернативных способов оплаты.
Компания заявила о намерении оспорить решение. Еврокомиссия изучает, соответствуют ли новые условия Apple нормам DMA и будут ли нужны дополнительные санкции.
По материалам:
mezha.media
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