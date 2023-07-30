Топ-6 лучших полноприводных пикапов в Европе — Finance.ua

Топ-6 лучших полноприводных пикапов в Европе Сегодня 19:39 — Фондовый рынок

Пикапы нужны не только корпоративным клиентам или работникам агрофирм. Заинтересованность в таких машинах бывает и у частных лиц, не причастных к работе по перевозке груза. Это люди, ведущие активный образ жизни, которым нужно универсальное транспортное средство, которые видят пикап как атрибут стиля в частности. Такой тип клиентов выбирает, как правило, самые дорогие комплектации и не редко «тюнингует» свои машины еще сильнее всякими экспедиционными или внедорожными изысками.

Ниже 5 достойных вашего внимания пикапов, доступных на европейском рынке.

Форд Ranger

Новое поколение среднеразмерного пикапа Ford Ranger не утратило своей актуальности и популярности, потому что пикап прибавил по всем фронтам. Впрочем, самой большой слабиной предыдущей генерации был интерьер. Теперь здесь появилась цифровая приборная панель и большой (10,1 или 12-дюймовый) сенсорный экран мультимедийной системы вертикальной ориентации.

Для Ford Ranger базовым так и остался 2.0-литровый турбодизель EcoBlue в двух версиях — с одной (170 л.с. 405 Нм) или двумя турбинами (205 л.с. 500 нм). Однако главной изюминкой модели является 3.0-литровый дизель V6 мощностью 260 л.с. Динамические характеристики австрало-американского пикапа и так были выдающимися как для класса, так что порадуют еще больше.

Toyota Hilux

После рестайлинга пикап Toyota Hilux получил перенастроенный гидроусилитель руля, измененные настройки амортизаторов и улучшенную конструкцию рессор, что, как уверяет производитель, должно положительно отразиться на плавности хода пикапа. Кроме того, по информации mmr.net.ua, была доработана и система стабилизации автомобиля.

Isuzu D-Max

Если что-то и может быть более несокрушимым, чем Toyota Hilux или Mitsubishi L200, то это Isuzu. Ультрадолговечный, легендарный пикап предлагает два 4-цилиндровых дизельных двигателя на выбор: 1.9 (150 л.с.) и 3.0 (190 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая механическая или автоматическая. Внешний облик японского пикапа отвечает его возможностям: злобный дизайн и «накачанные» пропорции.

Jeep Gladiator

Джип Гладиатор настолько сильно отличается от всего, с чем конкурирует, что выделить одно предложение для его описания просто не получается — нужна отдельная статья. Среднеразмерный пикап безупречно подходит для экспедиций в глубь лесов, на озера, болота и реки. Как и все пикапы, он долговечен, проходим и приспособлен для жестких условий эксплуатации. По мнению mmr.net.ua, это касается как подвески и кузова, так и силовых установок.

Peugeot LandTrek

Этот среднеразмерный пикап выступает на рынке Украины более доступной альтернативой Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Грузоподъемность Peugeot колеблется в районе одной тонны — в зависимости от модификации. Модель Landtrek была нацелена на рынок Латинской Америки (выпускается в Монтевидео, Уругвай), но также продается в ряде других стран, например Южной Африке. В отличие от вышеупомянутых конкурентов, пикап Peugeot позиционируется как бюджетная модель, потому что разрабатывалась на основе китайского «донора» Changan F70, хоть и с существенными метаморфозами.

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MMR По материалам:

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