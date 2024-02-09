ТОП-5 вызовов, которые уже есть или ожидаются в работе с персоналом в ближайшее время — исследование Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Как сообщают эксперты, тенденция в активизации рекрутинга уже очень заметна у всех ритейлеров.

Об этом говорится в исследовании grc.ua.

Итак, основные вызовы, которые уже есть или ожидаются в работе с персоналом в ближайшее время:

возвращение работников в Украину и в офисы — 43%;

повышение производительности работников в условиях постоянного стресса — 42%;

управление рисками, связанными с людьми — 41%;

формирование инклюзивной и разнообразной рабочей среды — 31%.

Среди вызовов в работе с людьми были указаны: изменение акцентов в рекрутинге от должности/опыта на навыки и роли (27%), развитие и формирование поддерживающего и эмпатийного лидерства (26%), поддержка wellbeing-программ и благополучия работников (24%), создание смыслов и ценностей в работе (24%), автоматизация и интеграция технологий во взаимодействии работников должности/опыта на навыки и роли (27%), развитие и формирование поддерживающего и эмпатийного (18%), reskilling и upskilling знаний работников в компании (18%), обучение новым умениям и навыкам на рабочем месте (16%), рабочее взаимодействие ИИ и работников (17%).

Лилия Меликян, директор по персоналу ГК «ВАТАГ ГРУПП» отмечает: «Основные вызовы для производства: дефицит рабочей силы. Мы рассчитываем на лучшее, надеемся, что наши люди вернутся, но, как бизнес, должны готовиться ко всем сценариям. Также, осознаем, что и в дальнейшем. Исходя из этого, основными приоритетами в работе с людьми на 2024 год для нас будут улучшение бренда работодателя, готовность привлекать кандидатов без опыта или с минимальным, и развивать их внутри компании, влиять на изменение восприятия отрасли, в частности через маркетинговые инструменты.»

Ольга Красина, HR-директор международного исследовательского холдинга 4Service Group, комментирует: «Основной вызов для нашей компании как международного исследовательского холдинга — это, безусловно, конкуренция и борьба за таланты на европейском рынке. Соответствовать потребностям и требованиям соискателей, формировать привлекательность бренда работодателя для европейского рынка труда и, конечно, поддерживать позиции на украинском рынке».

Справка Finance.ua:

По результатам опроса в 2023 году 42% компаний повысили зарплату работникам на 10−30%, также повышали зарплату с учетом индивидуальной эффективности сотрудников (9%), 24% опрошенных сохранили зарплату работникам на уровне прошлого года.

Сократили все дополнительные выплаты в 2023 г. 11% компаний, некоторые компании увеличили фиксированную часть зарплаты и снизили бонусы (7%).

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