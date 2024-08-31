ТОП-5 вещей, которые стоило сделать для своей карьеры летом — Finance.ua

ТОП-5 вещей, которые стоило сделать для своей карьеры летом
Украина живет в состоянии полномасштабной войні. И мы не знаем, сколько еще таких дней впереди. Украинцы много работают, волонтерят, помогают пострадавшим и ВСУ. Делают все, что в их силах, для быстрого приближения победы Украины.
Но лето — это традиционно низкий бизнес-сезон, пора отпусков и затишье в проектах. В 2024 году это еще и период аномальной жары и дефицита в энергосистеме.
Эксперты work.ua назвали вещи, которые стоило сделать для своей карьеры этим летом.
Читайте также
Отдых
Качественный отдых — это необходимость для сохранения здоровья человека. А еще — для ее производительности, когнитивных функций и противодействия выгоранию. Всё это влияет на качество работы и развитие карьеры. Во время полномасштабной войны, которая длится почти 900 дней, отдых становится еще более необходимым, ведь мы живем в условиях хронического стресса.
Исследование Gradus Research показало, что в этом году 80% респондентов планируют уйти в отпуск. Напомним, что в первый год полномасштабного вторжения, по данным опроса Work.ua, только 48% респондентов сочли отпуск уместным, во второй таких было уже 78%.
Итоги
Если в его начале вы писали планы на год (как ни трудно сейчас планировать, но это необходимость) — стоит проверить, в заданном ли направлении вы движетесь. В частности, измерить прогресс и решить, что вы можете сделать прямо сейчас.
Скорректировать цели
В ходе ревизии целей на год может выясниться, что некоторые из них утратили актуальность. Или же избранный путь достижения цели оказался ошибочным. И это вполне нормально, ведь план нужен для того, чтобы менять его в зависимости от обстоятельств.
Например, вы юрист и в начале года планировали пройти курс по GDPR, чтобы начать работать с IT-бизнесом. Но впоследствии ознакомились с исследованием рынка юриспруденции и поняли, что для увеличения дохода нужно овладеть другими навыками.
Освоить новые навыки
Вероятно, в вашем «To Do List» на год был пункт об овладении конкретными навыками: изучить английский, пройти курсы по SMM, научиться публичным выступлениям
и т. д. Что ж, каждый новый skill — это еще один плюс к вашему резюме.
Саморазвитие
Исследования показывают, что 70 процентов украинцев регулярно читают книги. Причем 35% читают каждый день или несколько раз в неделю. Если вы все еще не среди этой аудитории — самое время приобщиться. Такой досуг, по меньшей мере, позволяет провести часы с отключенным светом с пользой. А в долгосрочной перспективе эта привычка оказывает положительное влияние на мозг, развивает критическое мышление, улучшает память и снимает стресс.
Напомним, отсутствие отдыха — это прямой путь к выгоранию.
В настоящее время отдых важнее, чем до войны. Поскольку сейчас люди больше истощаются, находятся в стрессе и, соответственно, требуют больше времени на восстановление сил. То есть отпуск и любой отдых нужны украинцам, чтобы продолжать функционировать.
Справка Finance.ua:
- В начале июня 2023 года Work.ua провел опрос среди пользователей сайта. Было два вопроса: как украинцы относятся к отпускам во время войны и что будут делать летом.
- Так, 78% респондентов поддержали идею летнего отдыха и 22% ответили, что сейчас брать отпуск неуместно.
- Интересно, что в прошлом году проводился подобный опрос. И тогда 48% опрошенных считали, что нужно идти в летний отпуск, для 52% — это было не ко времени.
Медицинское (туристическое) страхование за границу
Поделиться новостью