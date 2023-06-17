Топ-5 удобных больших авто с пробегом в Украине — Finance.ua

Топ-5 удобных больших авто с пробегом в Украине Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Топ-5 удобных больших авто с пробегом в Украине

Издание MMR.net.ua подготовило подборку из десяти крупных автомобилей с пробегом разных классов, которые будут удобны в повседневной эксплуатации высоким или крупным людям. Во внимание приняли только бренды категории масс-маркет и те их модели, которые доступны на вторичном рынке Украины.

Ford Galaxy (2015 -) — большой минивэн (MPV)

Ford Galaxy является одним из основных игроков сегмента больших MPV, непрерывно продаваясь с 1995 года. Немецкая модель остается лидером в своем классе, будучи отличным семейным 7-местным автомобилем. Дизайн Galaxy выполнен в стиле остального современного модельного ряда Ford, что несомненно придает машине стремительности и динамики. Кстати, управляемость этой машины и настройки шасси не дадут загрустить папе во время семейного путешествия — ведь настроен Ford Galaxy просто отлично.

Большинство комплектаций крупного минивэна Ford последнего поколения имеют спутниковую навигацию, круиз-контроль и систему помощи удержания в полосе. И хотя экземпляров последнего поколения в Украине пока не так много, все они оснащены мощным 2.0-литровым дизельным двигателем TDCI (150 л.с.), который предоставит вам достаточно тяги, даже если Galaxy будет полностью загружен. Цены колеблются в диапазоне $17 000−18 000.

Ford Tourneo Custom&(2015 — 2023) — микроавтобус

Ford Custom не предлагает того уровня салонной трансформации, что Volkswagen Multivan. Кроме того, в Украине найти именно Торнео Кастом довольно тяжело: на нашем вторичном рынке полно развозных фургонов Transit Custom, которые гаражным способом переделаны под пассажирскую модель. Поэтому мы рекомендуем внимательно листать доску объявлений, смотря, действительно ли вам предлагают «оригинального пассажира».

Впрочем, благодаря азартному и отточенному рулевому управлению, надежным и экономичным дизельным двигателям и продуманному и просторному салону, Ford Tourneo Custom поражает своим удобством для повседневного использования. Именно так: управление как на «семейный бус» здесь просто отличное. Если найти хороший экземпляр, то радости от эксплуатации не будет предела. В Украине цены на подержанный Tourneo Custom достигают $14−20 тыс.

Jeep Grand Cherokee (2013−2021) — большой внедорожник (SUV)

Jeep Grand Cherokee является одним из когорты «настоящих 4×4 внедорожников». Предыдущее поколение «Гранда», как и все остальные, сохранило несущую конструкцию кузова. Это всегда давало преимущество Grand Cherokee в вопросах маневренности, комфортабельности и экономичности перед «рамниками». Мы в mmr.net.ua приводим именно рестайлинговую модель, которая немного более совершенна и надежна.

При этом «офф-роуд» для Jeep отнюдь не чужая стихия, более того: благодаря более легкому кузову на отдельных участках американский внедорожник чувствует себя даже увереннее. Экземпляры 2013 года и дальше уже рестайлинговые, однако есть немало «битков» из Северной Америки. Подержанные Jeep’ы у нас чаще всего встречаются с 3.0-литровым дизелем V6 (241−247 л.с.) и автоматической трансмиссией на 8 передач. Привод, конечно, полный. Цена такого красавца у нас на «вторичке» начинается где-то с отметки в $18 тыс.

Opel Insignia Caravan (2017−2023) — большой универсал (E-класса)

Минивены, микроавтобусы и внедорожники — это очень хорошо. Но, говоря об удобных семейных автомобилях, не следует забывать и о больших универсалах, таких как Opel Insignia в кузове Caravan. 5-метровый автомобиль, обладающий поистине огромным багажником и отличным запасом пространства в салоне для каждого из пяти пассажиров, может обеспечить также выверенную эргономику водительского места и качественную отделку салона, что является своеобразным отголоском последних «настоящих», немецких автомобилей Opel.

В Украине универсал Opel Insignia второго поколения представлен ввезенными из ЕС или других стран Европы экземплярами. Что интересно, почти все эти машины являются первыми годами выпуска и укомплектованы вытяжным 2.0-литровым дизельным мотором Opel CDTI мощностью 170 или 174 л.с. и крутящим моментом 400 или 1380 Нм. Это очень экономичный силовой агрегат, ведь средние заявленные расходы топлива равны 4.4 и 5.1 л/100 км для 6-ступенчатой ​​МКПП и 8-скоростной АКПП соответственно. Цены колеблются в диапазоне 14−22 тысячи долларов.

SEAT Alhambra (2010−2020) — большой минивэн (MPV)

SEAT Alhambra пользуется успехом в Европе среди больших семей с момента своего запуска в 2010 году. Автомобиль может предложить многое с точки зрения практичности, с семью сиденьями в стандартной комплектации, на которых с комфортом разместятся даже самые высокие взрослые. Здесь также есть куча места в багажнике и в разных нишах по салону, что лишний раз подчеркивает продуманность этого большого минивэна.

О комфорте и безопасности во время ежедневной эксплуатации беспокоиться не придется, поскольку даже модели начального уровня оснащены большим количеством стандартного оборудования, включая сдвижную заднюю дверь, современную мультимедийную систему (после фейслифтинга в 2015 году) или, например, функцию удержания при трогании вверх. В Украине б/у SEAT Alhambra обычно являются пригнанными из ЕС экземплярами, при чем их стоимость варьируется в диапазоне $10−16 тыс.

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MMR По материалам:

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