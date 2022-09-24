ТОП-5 смартфонов с хорошим соотношением цена-качество — Finance.ua
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ТОП-5 смартфонов с хорошим соотношением цена-качество

Фондовый рынок
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ТОП-5 смартфонов с хорошим соотношением цена-качество
Редакция портала Gizсhina составила ТОП-5 лучших современных флагманских смартфонов стоимостью менее $500.
В список попали как новинки, так и выпущенные ранее устройства на Android, которые все еще актуальны для покупки в 2022 году.
  • Первое место получил флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а «внутри» стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen.
  • На втором месте определили геймерский смартфон POCO F4 GT. Из главных «фишек» — стереодинамики JBL из Dolby Atmos, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов наличием кнопок, которые могут использоваться в играх.
  • Тройку лидеров флагманов до $500 замыкает Moto Edge X30, который может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп. В оснащение, кроме 6.7 дюймовой OLED-матрицы и аккумулятора на 5000 мАч, вошли стереодинамики из Dolby Atmos, модуль NFC для бесконтактных платежей, скоростной адаптер Wi-Fi 6e и 5G-модем.
На четвертом и пятом местах расположились Redmi Note 11T Pro, который в Украине известен под названием Poco X4 GT ,и «народный» Galaxy S21 FE, созданный на основе отзывов фанатов.

Хочу получить деньги на новый телефон 💸

По материалам:
УНІАН
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