ТОП-5 смартфонов с хорошим соотношением цена-качество — Finance.ua

ТОП-5 смартфонов с хорошим соотношением цена-качество Вчера 22:33 — Фондовый рынок

Редакция портала Gizсhina составила ТОП-5 лучших современных флагманских смартфонов стоимостью менее $500.

В список попали как новинки, так и выпущенные ранее устройства на Android, которые все еще актуальны для покупки в 2022 году.

Первое место получил флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а «внутри» стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen.

получил флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а «внутри» стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen. На втором месте определили геймерский смартфон POCO F4 GT. Из главных «фишек» — стереодинамики JBL из Dolby Atmos, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов наличием кнопок, которые могут использоваться в играх.

определили геймерский смартфон POCO F4 GT. Из главных «фишек» — стереодинамики JBL из Dolby Atmos, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов наличием кнопок, которые могут использоваться в играх. Тройку лидеров флагманов до $500 замыкает Moto Edge X30, который может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп. В оснащение, кроме 6.7 дюймовой OLED-матрицы и аккумулятора на 5000 мАч, вошли стереодинамики из Dolby Atmos, модуль NFC для бесконтактных платежей, скоростной адаптер Wi-Fi 6e и 5G-модем.

На четвертом и пятом местах расположились Redmi Note 11T Pro, который в Украине известен под названием Poco X4 GT ,и «народный» Galaxy S21 FE, созданный на основе отзывов фанатов.

УНІАН По материалам:

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