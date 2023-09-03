Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны — Finance.ua

Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны Сегодня 21:30 — Казна и Политика

С начала полномасштабной войны россии в Украине Нацбанк выпустил 48 наименований нумизматической продукции, в частности: памятные банкноты, наборы, монеты и медали из недрагоценных металлов.

Об этом пишет ZN.UA.

Отмечается, что половина из этой продукции «посвящены военной тематике и отчаянному сопротивлению украинского народа вооруженной агрессии рф».

Согласно статистике интернет-магазина нумизматической продукции НБУ, лидерами по популярности являются:

1. Памятная банкнота « Пам’ятаємо! Не пробачимо! » (реализовано на сумму около 33 млн грн);

2. Набор из трех памятных монет в сувенирной упаковке « Державні символи України » (реализовано на сумму около 23 млн грн);

3. Памятная монета « Ой у лузі червона калина » в сувенирной упаковке (нейзильбер) (реализовано на сумму более 11 млн грн);

4. Памятная монета « Народжений в Україні » в сувенирной упаковке (нейзильбер) (реализовано на сумму более 7 млн ​​грн);

5. Памятные медали « Міста героїв » (Чернигов; Николаев; Волноваха; Ахтырка; Киевщина: Буча, Гостомель, Ирпень; Мариуполь; Херсон; Харьков) (реализовано на сумму почти 17 млн ​​грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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