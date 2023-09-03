Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны — Finance.ua
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Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны

Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны россии в Украине Нацбанк выпустил 48 наименований нумизматической продукции, в частности: памятные банкноты, наборы, монеты и медали из недрагоценных металлов.
Об этом пишет ZN.UA.
Отмечается, что половина из этой продукции «посвящены военной тематике и отчаянному сопротивлению украинского народа вооруженной агрессии рф».
Согласно статистике интернет-магазина нумизматической продукции НБУ, лидерами по популярности являются:
1. Памятная банкнота «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» (реализовано на сумму около 33 млн грн);
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
2. Набор из трех памятных монет в сувенирной упаковке «Державні символи України» (реализовано на сумму около 23 млн грн);
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
3. Памятная монета «Ой у лузі червона калина» в сувенирной упаковке (нейзильбер) (реализовано на сумму более 11 млн грн);
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
4. Памятная монета «Народжений в Україні» в сувенирной упаковке (нейзильбер) (реализовано на сумму более 7 млн ​​грн);
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны
5. Памятные медали «Міста героїв» (Чернигов; Николаев; Волноваха; Ахтырка; Киевщина: Буча, Гостомель, Ирпень; Мариуполь; Херсон; Харьков) (реализовано на сумму почти 17 млн ​​грн).
Топ-5 самых популярных нумизматических продуктов из выпущенных Нацбанком за время полномасштабной войны

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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