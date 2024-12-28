ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото) Сегодня 18:34 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото)

К выбору нового автомобиля все чаще подходят с точки зрения экономии топлива, и конец 2024 года ознаменовался появлением впечатляющих моделей. AmperCar публикует ТОП-5 лидеров среди экономичных автомобилей согласно тестам реального расхода топлива от экспертов ресурса What Car?.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Этот гибридный кроссовер стал самым экономичным в тестах. С расходом около 4,4 л/100 км он отлично подходит для города благодаря способности работать на электротяге на низких скоростях.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Компактный и надежный Yaris продемонстрировал экономический расход примерно 4,1 л/100 км и уверенно конкурирует с лидером списка, особенно на загородных трассах.

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Этот небольшой гибридный внедорожник выгодно отличается расходом топлива около 4,9 л/100 км. Он маневренный и хорошо показывает себя на загородных маршрутах.

Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Единственный негибридный автомобиль в списке с расходом 5,3 л/100 км. Ibiza привлекает приятным управлением и доступной ценой.

Toyota Corolla 1.8 Petrol

С расходом 4,4 л/100 км эта модель отличается комфортом и богатым оснащением, идеально подходящим для семей.

Гибриды уверенно лидируют среди экономичных авто, предлагая низкий расход топлива и экологичность. Toyota доминирует в списке, но негибридные модели, такие как Seat Ibiza, также сохраняют популярность.

Автотема По материалам:

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