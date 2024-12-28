ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото)

Технологии&Авто
82
ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото)
ТОП-5 самых экономичных новых автомобилей (фото)
К выбору нового автомобиля все чаще подходят с точки зрения экономии топлива, и конец 2024 года ознаменовался появлением впечатляющих моделей. AmperCar публикует ТОП-5 лидеров среди экономичных автомобилей согласно тестам реального расхода топлива от экспертов ресурса What Car?.
  • Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Этот гибридный кроссовер стал самым экономичным в тестах. С расходом около 4,4 л/100 км он отлично подходит для города благодаря способности работать на электротяге на низких скоростях.
  • Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Компактный и надежный Yaris продемонстрировал экономический расход примерно 4,1 л/100 км и уверенно конкурирует с лидером списка, особенно на загородных трассах.
  • Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Этот небольшой гибридный внедорожник выгодно отличается расходом топлива около 4,9 л/100 км. Он маневренный и хорошо показывает себя на загородных маршрутах.
  • Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Единственный негибридный автомобиль в списке с расходом 5,3 л/100 км. Ibiza привлекает приятным управлением и доступной ценой.
  • Toyota Corolla 1.8 Petrol
С расходом 4,4 л/100 км эта модель отличается комфортом и богатым оснащением, идеально подходящим для семей.
Гибриды уверенно лидируют среди экономичных авто, предлагая низкий расход топлива и экологичность. Toyota доминирует в списке, но негибридные модели, такие как Seat Ibiza, также сохраняют популярность.
По материалам:
Автотема
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.