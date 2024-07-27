ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото) Сегодня 17:09 — Мир

ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото)

Мир наконец-то преодолел последствия пандемии COVID-19, и 2024 год обещает стать настоящим возрождением для туристической отрасли. Ожидая наплыва туристов, некоторые города повышают цены, но все еще остаются доступные варианты для бюджетных путешествий.

Тревел-эксперт Меги Канко назвала рейтинг 5 самых дешевых городов ЕС, пишет Travel Off Path.

Будапешт

Канко подчеркнула, что венгерская столица — один из самых красивых европейских городов. Он сочетал в себе красоту и величие многих культур.

Находясь в Будапеште, можно «телепортироваться» еще и в Вену и Прагу. Кроме того, там расположены легендарные термальные ванны.

Фото: continentestate

Также Будапешт отличается вкусной (но недооцененной) кухней. Для украинцев есть бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте.

Тирана

Албанская столица — город, со временем имеющий все шансы возглавить европейский рейтинг must visit.

Долгое время она была в изоляции из-за диктатора у власти. Однако сейчас Тирана — открытая и гостеприимная для туристов.

Фото: unsplash

Город отличается уникальной архитектурой и ценным, однако очень жутким наследием истории.

Бухарест

Румынская столица — один из самых безопасных и бюджетных европейских городов. Он очаровывает с первого взгляда и позволяет ощутить уникальный румынский колорит.

Фото: nytimes

Следует отметить, что в 2024 году страна частично вошла в Шенгенскую зону.

София

Болгарская столица — древний и спокойный город. Там расположены настоящие жемчужины из списка ЮНЕСКО.

Фото: getty images

София — одна из самых старинных европейских столиц. У нее есть чем удивить и очаровать.

Порту

Живописный и яркий португальский город не нуждается в долгих представлениях. Его и так считают одним из самых красивых в мире. Кроме того, Порту отличается бюджетными ценами.

Фото: tiqets

Телеканал 24 По материалам:

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