ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото)
Мир наконец-то преодолел последствия пандемии COVID-19, и 2024 год обещает стать настоящим возрождением для туристической отрасли. Ожидая наплыва туристов, некоторые города повышают цены, но все еще остаются доступные варианты для бюджетных путешествий.
Тревел-эксперт Меги Канко назвала рейтинг 5 самых дешевых городов ЕС, пишет Travel Off Path.
Будапешт
Канко подчеркнула, что венгерская столица — один из самых красивых европейских городов. Он сочетал в себе красоту и величие многих культур.
Находясь в Будапеште, можно «телепортироваться» еще и в Вену и Прагу. Кроме того, там расположены легендарные термальные ванны.
Также Будапешт отличается вкусной (но недооцененной) кухней. Для украинцев есть бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте.
Тирана
Албанская столица — город, со временем имеющий все шансы возглавить европейский рейтинг must visit.
Долгое время она была в изоляции из-за диктатора у власти. Однако сейчас Тирана — открытая и гостеприимная для туристов.
Город отличается уникальной архитектурой и ценным, однако очень жутким наследием истории.
Бухарест
Румынская столица — один из самых безопасных и бюджетных европейских городов. Он очаровывает с первого взгляда и позволяет ощутить уникальный румынский колорит.
Следует отметить, что в 2024 году страна частично вошла в Шенгенскую зону.
София
Болгарская столица — древний и спокойный город. Там расположены настоящие жемчужины из списка ЮНЕСКО.
София — одна из самых старинных европейских столиц. У нее есть чем удивить и очаровать.
Порту
Живописный и яркий португальский город не нуждается в долгих представлениях. Его и так считают одним из самых красивых в мире. Кроме того, Порту отличается бюджетными ценами.
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