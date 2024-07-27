ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото)

Мир
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ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото)
ТОП-5 самых дешевых для туристов городов Европы (фото)
Мир наконец-то преодолел последствия пандемии COVID-19, и 2024 год обещает стать настоящим возрождением для туристической отрасли. Ожидая наплыва туристов, некоторые города повышают цены, но все еще остаются доступные варианты для бюджетных путешествий.
Тревел-эксперт Меги Канко назвала рейтинг 5 самых дешевых городов ЕС, пишет Travel Off Path.

Будапешт

Канко подчеркнула, что венгерская столица — один из самых красивых европейских городов. Он сочетал в себе красоту и величие многих культур.
Находясь в Будапеште, можно «телепортироваться» еще и в Вену и Прагу. Кроме того, там расположены легендарные термальные ванны.
Фото: continentestate
Фото: continentestate
Также Будапешт отличается вкусной (но недооцененной) кухней. Для украинцев есть бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте.

Тирана

Албанская столица — город, со временем имеющий все шансы возглавить европейский рейтинг must visit.
Долгое время она была в изоляции из-за диктатора у власти. Однако сейчас Тирана — открытая и гостеприимная для туристов.
Фото: unsplash
Фото: unsplash
Город отличается уникальной архитектурой и ценным, однако очень жутким наследием истории.

Бухарест

Румынская столица — один из самых безопасных и бюджетных европейских городов. Он очаровывает с первого взгляда и позволяет ощутить уникальный румынский колорит.
Фото: nytimes
Фото: nytimes
Следует отметить, что в 2024 году страна частично вошла в Шенгенскую зону.

София

Болгарская столица — древний и спокойный город. Там расположены настоящие жемчужины из списка ЮНЕСКО.
Фото: getty images
Фото: getty images
София — одна из самых старинных европейских столиц. У нее есть чем удивить и очаровать.

Порту

Живописный и яркий португальский город не нуждается в долгих представлениях. Его и так считают одним из самых красивых в мире. Кроме того, Порту отличается бюджетными ценами.
Фото: tiqets
Фото: tiqets

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По материалам:
Телеканал 24
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