ТОП-5 роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными — Finance.ua

ТОП-5 роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными Сегодня 22:24 — Фондовый рынок

ТОП-5 роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными

Покупка автомобиля — дело не из легких, ведь она может нанести огромный удар по кошельку и бюджету. И есть несколько авто из более высокого сегмента, которые лучше покупать подержанными, пишет GOBankingRates

По данным Kelley Blue Book , средняя стоимость нового автомобиля на американском рынке составляет около $48 000. Это на $6 000 больше, чем два года назад, и на $10 000 больше, чем в конце 2020 года.

Так что если вы рассматриваете возможность покупки роскошного автомобиля, возможно, вам стоит пойти другим путем и выбрать подержанное авто. Есть пять роскошных автомобилей, которые лучше покупать подержанными.

Genesis G70 2020 года

Средняя цена в США: $23 156

Автомобильная команда US News пишет, что G70 имеет спортивную и чувствительную управляемость для тех, кто ценит производительность.

BMW 5 Series 2019 года

Средняя цена в США: $20 659

Его сбалансированная езда и плавное управление делают этот автомобиль идеальным как для поездок на работу, так и для длительных путешествий.

Audi Q7 2019 года

Средняя цена в США: $22 978

Известный своей комфортной ездой и способной управляемостью, Q7 идеально подходит для семей, ищущих изысканное авто и универсальные характеристики.

Volvo XC40 2019 года

Средняя цена в США: $19 455

Этот автомобиль обладает просторным салоном, двигателем мощностью до 248 лошадиных сил и также может быть оснащен полным приводом.

Его резвые характеристики идеально подходят для езды по городу и загородных поездок. А компактный дизайн и чуткая управляемость этого авто делают его практичным выбором.

BMW 2 Series 2019 года

Средняя цена в США: $19 459

BMW 2 Series обеспечивает увлекательный и плавный опыт вождения как в кузове купе, так и в кабриолете.

Автомобили, которые чаще всего продаются после ДТП

Эксперты проанализировали рынок в Великобритании и выделили 10 автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП.

Чаще всего на дорогах Великобритании в 2024 году в ДТП попадал кроссовый BMW X5. Более половины автомобилей этой модели, выставленных на продажу, имели повреждения.

На второй строчке оказался универсал Dacia Logan MCV. 37,5% этих автомобилей на вторичном рынке были с повреждениями.

Тройку антилидеров замыкает Peugeot 108. 36,09% компактных авто, выставленных на продажу за последние 12 месяцев, имели повреждения.

УНІАН По материалам:

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