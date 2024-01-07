ТОП-5 популярных вакансий, где платят более тысячи долларов — Finance.ua

ТОП-5 популярных вакансий, где платят более тысячи долларов Сегодня 11:01 — Личные финансы

ТОП-5 популярных вакансий, где платят более тысячи долларов

Найти работу в Украине с высокой зарплатой можно не только в IT. Список сфер, где работодатели готовы платить более 1000 долларов, достаточно широк. Однако от соискателей требует опыта и профессиональных навыков.

При подготовке использовались: публикации портала Work.ua, вакансии Work.ua и robota.ua.

Кому в Украине платят больше всего

Вакансии программистов занимают первое место среди наиболее оплачиваемых предложений в Украине. По данным портала Work.ua, зарплаты программистов значительно превышают 40 тыс. грн, но в 2023 году они еще продолжали расти. К примеру, за прошлый год средний доход Net-программистов повысился с тыс. грн. до 70 тыс. грн.

Хотя помимо IT в Украине высокие зарплаты предлагают и в ряде других сфер. В частности, более 40 тыс. грн (что эквивалентно 1000 долларов) могут получать специалисты по недвижимости, диспетчеры по логистике, автомаляры, менеджеры по продажам и даже операторы call-центров.

Однако на такие вакансии работодатели ищут опытных специалистов, обладающих определенными профессиональными навыками.

Риелтор

Специалисты по продаже или аренде недвижимости могут получать от 45 тыс. грн. Среди основных требований умение вести переговоры и убеждать. Работодатели предлагают обучение и гибкий график работы.

В то же время в большинстве вакансий на должность риелтора зарплата зависит от количества заключенных сделок.

Автомаляр

Средняя зарплата автомаляров составляет 40−60 тыс. грн. Основным требованием в этой должности является опыт работы, работодатели готовы брать специалистов с 2-х летним опытом и более.

В обязанности будут входить покраска авто или отдельных деталей, рихтовочные, арматурные работы, сварка, замена деталей, анализ повреждения автомобилей.

Также на сайтах поиска работы есть варианты устроиться помощником автомаляра или рихтовщика на зарплату 15−20 тыс. грн с последующим ее ростом.

Диспетчер

Высокие зарплаты предлагают диспетчерам в сфере логистики в зарубежных компаниях, филиалы которых работают в Украине.

Поэтому от кандидатов требуют знания английского языка на высоком уровне, готовы брать без опыта и обучать.

В обязанности диспетчера входит:

поиск грузов для машин компании;

организация процесса перевозки и разрешение логистических проблем водителей компании;

деловая переписка с иностранными брокерами, предоставление им необходимой информации в устном или письменном виде.

Оператор call-центра

Операторам call-центров предлагают зарплаты от 40 тыс. грн на должность со знанием иностранных языков. Работа может быть удаленная, с дополнительным обучением и тренингами. Среди требований также коммуникабельность, открытость, организованность. Типичные обязанности:

информирование и консультирование клиентов, в телефонном режиме об акциях, услугах компании;

обработка возражений и осуществление продажи услуг;

работа в CRM системе;

клиентоориентированный, быстрый и качественный сервис для клиентов.

Менеджер по продажам

Высокие зарплаты в сфере продаж предлагают на руководящих должностях — в диапазоне от 60 тыс. грн до 120 тыс. грн. Типичные обязанности главного менеджера или руководителя отдела продаж компании включают:

Разработка стратегии, тактики, целей продаж и выполнения планов продаж;

Анализ рынка и конкурентов;

Качественное управление продажами: постановка KPI, мониторинг результативности и внедрение улучшений;

Качественное взаимодействие с клиентами: поддержка и развитие отношений с ключевыми клиентами.

Работодатели предъявляют требование как минимум 2 года опыта, свободное владение английским языком, знание принципов построения стратегии продаж, отличные коммуникационные навыки и т. д.

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