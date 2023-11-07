ТОП-5 популярных марок новых грузовых и специальных авто (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 популярных марок новых грузовых и специальных авто (инфографика) Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

В течение октября на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 977 автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 3,5% меньше, чем в прошлом месяце. В то же время по сравнению с октябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти вдвое.

В целом с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 9,1 тыс. новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа — регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41% по сравнению с сентябрем 2023-го — на 1%. Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром»;

при этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные — 31%; электромобили — 17%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%;

в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1544 ед.; Renault Megane — 1200 ед.; Skoda Octavia — 960 ед.; Volkswagen Passat — 785 ед.; Nissan Leaf — 573 ед.; Volkswagen Tiguan — 451 ед.; Tesla Model 3 — 442 ед.; Audi A4 — 416 ед.; Ford Focus — 411 ед.; Nissan Qashqai — 404 ед.

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