ТОП-5 островов в Европе, где можно погреться зимой — Finance.ua

ТОП-5 островов в Европе, где можно погреться зимой Сегодня 06:44

ТОП-5 островов в Европе, где можно погреться зимой

Большинство популярных туристических направлений, где тепло зимой находятся далеко за пределами Европы. Впрочем, если не хочется проводить в пути слишком много времени, в европейской части мира все же можно найти несколько точек с температурами около 20 градусов тепла.

В первую очередь речь идет о Канарских островах, но кроме них в Европе есть несколько отличных туристических локаций, чтобы погреться.

Пять европейских островов, на которые стоит обратить внимание, если хочется тепла и солнца среди зимы.

1. Тенерифе

Самый известный и самый крупный из испанских Канарских островов в Атлантическом океане у африканских берегов нередко называют «островом вечной весны». Там круглый год светит солнце, а средние январские температуры составляют чуть больше +18°C, с рекордным максимумом +28°C. Самая знаменитая туристическая локация острова — вулкан Тейде, но зимой там может быть прохладнее, чем у берегов, иногда даже выпадает снег.

2. Мадейра

Архипелаг принадлежащих Португалии островов радует туристов комфортными +16°C в январе, которые на максимуме превышают +21°C. И хотя зимой на этих островах сезон дождей, благодаря уникальному сочетанию микроклиматов это совершенно не портит отдых: северо-западная часть Мадейры — самое влажное и самое пасмурное место архипелага, немного сухое в окрестностях Фуншала, а на острове Порту-Санту вообще закрепился полупустынный тип климата.

3. Кипр

Небольшое островное государство на востоке Средиземноморья радует туристов белоснежными пляжами, омываемыми бирюзовыми водами, вкусной и полезной едой, а также невероятной историей. При этом средние температуры января здесь держатся в районе +17°C, но на максимуме могут достигать и +24°C.

4. Иерро

Самый маленький из Канарских островов часто теряется на фоне более популярных Тенерифе, Гран-Канарии, Лансароте и Фуэртевентуры. Однако именно на этом острове с населением чуть более 10 тысяч человек расположены самая западная и южная точки Испании. В 2000 году ЮНЕСКО внесла остров в список «Заповедники биосферы», что придает ему статус особо охраняемой природной территории, создаваемой с целью сохранения экосистем и генофонда этого региона. Средняя температура января здесь составляет +19°C, со средним максимум почти +24°C и абсолютным рекордом +28,5°C.

5. Азорские острова

Еще один португальский архипелаг, радующий гостей теплом круглый год и невероятной природой. Именно на этих вулканических островах, покрытых зеленью и омываемых голубыми водами, расположена самая высокая гора Португалии Пико. Средние январские температуры здесь держатся в пределах +17°C, но на максимуме они могут достигать +21°C.

УНІАН По материалам:

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