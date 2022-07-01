Топ-5 областей по количеству проданных земельных участков (инфографика) — Finance.ua

Топ-5 областей по количеству проданных земельных участков (инфографика) Сегодня 14:00 — Аграрный рынок

С момента запуска рынка земли в Украине средневзвешенная цена 1 га земель для товарного с/х производства составляет 33 105 грн.

За этот период было заключено 39 455 сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) общей площадью 140 323 га.

За 6 недель до войны площадь проданных участков составляла 32 893,51 га, а количество сделок — 9 542, средняя цена — 33 170 грн за 1 га. А уже через 6 недель во время войны (19 мая — 25 июня) соответственно — 2 895,29 га, операций с землей — 1 111 и 35 032 грн цена за 1 га.

По сравнению с 24 февраля и после количество операций сократилось почти в 9 раз, а средняя цена за 1 га по стране выросла на 6% или 1 862 грн.

Топ-5 областей по количеству проданных земельных участков во время широкомасштабного вторжения:

Винницкая: 113 — операций, площадь — 282,90 га, средняя цена — 25 530 грн.

Тернопольская: 103 — операций, площадь — 211,39 га, средняя цена — 37 444 грн.

Кировоградская: 96 — операций, площадь — 450,80 га, средняя цена — 39 697 грн.

Хмельницкая: 87 — операций, площадь — 191,39 га, средняя цена — 39 246 грн.

Житомирская: 84 — операций, площадь — 187,32 га, средняя цена — 31 113 грн.

До войны больше всего сделок по купле-продаже земельных участков было в Харьковской и Сумской областях, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Топ-10 самых дорогих объектов купли-продажи

Львовская область — 5 035 000 грн, площадь — 0,94.

Киевская область — 2 949 100 грн, площадь — 1,95 га.

Киевская область — 2 531 094 грн, площадь — 1,70 га.

Киевская область — 2 491 000 грн, площадь — 2,30 га.

Киевская область — 2 457 000 грн, площадь — 1,43 га.

Харьковская область — 2 154 896 грн, площадь — 36,69 га.

Киевская область — 1 956 752 грн, площадь — 1,10 га.

Киевская область — 1 956 395 грн, площадь — 1,10 га.

Киевская область — 1 910 106 грн, площадь — 1,32 га.

Киевская область — 1 907 814 грн, площадь — 1,19 га.

Топ-5 областей по количеству проданных земельных участков за 6 недель до 24 февраля 2022 года:

Харьковская: количество операций — 1 343, площадь — га, средняя цена — 35 719

Сумская: количество операций — 1 305, площадь — 2 437,07 га, средняя цена — 30 314 грн.

Хмельницкая: количество операций — 648, площадь — 1 396,21 га, средняя цена — 30 551

Днепропетровская: количество операций — 646, площадь — 3 543,82 га, средняя цена — 31 887 грн.

Винницкая: количество операций — 584, площадь — 1 454,44 га, средняя цена — 35 499 грн

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