Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg — Finance.ua
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Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg

Аграрный рынок
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Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg
Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg
Цены на какао в пятницу установили новый рекорд, достигнув исторического максимума более чем в 11 тысяч долларов США за тонну.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Нью-Йорке 19 апреля самый активный фьючерс на какао вырос на 5% и составил 11 578 долларов США за метрическую тонну в начале торгов.
Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg
Данные, обнародованные в четверг после закрытия рынка, показали, что переработка какао, при которой оно превращается в масло и порошок, затем используются в кондитерских изделиях, выросла почти на 4% в Северной Америке в течение первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.
В то же время в Европе переработка какао упала на 2%, а в Азии снизилась еще ниже, говорится в материале.
По материалам:
Укрінформ
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