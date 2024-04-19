Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Более $11 тысяч за тонну: цены на какао достигли исторического максимума — Bloomberg

Цены на какао в пятницу установили новый рекорд, достигнув исторического максимума более чем в 11 тысяч долларов США за тонну.

Об этом сообщает Bloomberg

В Нью-Йорке 19 апреля самый активный фьючерс на какао вырос на 5% и составил 11 578 долларов США за метрическую тонну в начале торгов.

Данные, обнародованные в четверг после закрытия рынка, показали, что переработка какао, при которой оно превращается в масло и порошок, затем используются в кондитерских изделиях, выросла почти на 4% в Северной Америке в течение первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

В то же время в Европе переработка какао упала на 2%, а в Азии снизилась еще ниже, говорится в материале.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.