В Украине впервые переработано 1 млн тонн семян рапса — Finance.ua

В Украине впервые переработано 1 млн тонн семян рапса Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

Впервые за все годы в Украине переработано 1 млн тонн семян рапса (23,3% от урожая 2023 г.). И это, несмотря на то, что семена рапса считаются преимущественно экспорто-ориентированным сельскохозяйственным сырьем.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром».

Экспорт масла рапсового в июле-марте 2023/24 МГ достиг рекордной отметки в 400 тыс. тонн. Масло рапса уверенно выходит на рынки Китая, стран ЕС, Малайзии, Сингапура и других стран мира. Положительная динамика наблюдается и по рапсовому шроту. Продолжение роста экспорта соевого и шротового масла, а соответственно их производства и переработки, особенно в январе-марте 2024 года.

«Рост внутренней переработки семян и сои, а также значительное наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно масла и шрота, подтверждает позицию Ассоциации относительно необходимости создания условий для максимальной переработки семян масличных культур на отечественных мощностях. Дальнейшее развитие масложировой отрасли Украины предполагаем не только в наращивании переработки семян подсолнечника, сколько таких масличных культур, как соя и семена рапса, которые до сих пор рассматриваются как экспортно направленные», — отмечают в «Укролияпром».

ukragroconsult По материалам:

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