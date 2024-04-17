ТОП-10 компаний в Украине, владеющих землей более чем на 100 га (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 компаний в Украине, владеющих землей более чем на 100 га (инфографика) Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

ТОП-10 компаний в Украине, владеющих землей более чем на 100 га (инфографика)

За почти 3 месяца с открытия рынка земли для бизнеса компании продали как минимум 1283 га, по данным Государственного земельного кадастра (ГЗК).

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот

Так, после открытия рынка земли для юридических лиц, несмотря на ожидания, бизнес стал продавать землю, а не покупать.

С начала 2024 года по меньшей мере 342 земельных участка были проданы. За этот период 12 компаний продали свои участки и выбыли из системы земельного мониторинга, так как сейчас их земельные владения меньше 100 га.

В настоящее время ГЗК отслеживает 271 украинскую компанию, которая имеет в своей собственности земли более 100 гектаров.

Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма «Світанок» : более 5 тысяч га на середину марта этого года.

: более 5 тысяч га на середину марта этого года. На втором месте — Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га.

Тройку замыкает «Землетрейд» — 3 тысячи га.

Стоит отметить, что «Землетрейд» за неполные три месяца продал почти 160 га своей земли. Однако наибольшее количество земли за это время продала компания А.Т.К. — 284 га.

Что говорят эксперты

Делать выводы относительно эффективности функционирования рынка земли для юридических лиц еще рано, считает глава Центра анализа политики «Зміст» Эллина Юрченко. По ее мнению, первые результаты можно увидеть только спустя 6−12 месяцев после открытия рынка.

«Юридические лица еще до открытия рынка земли для них могли приобрести землю, то есть их бенефициары могли это сделать. Ведь у граждан Украины была возможность покупать до 100 га, а с 1 января 2024 г. лимит увеличился до 10 тысяч гектар. То есть, возможно, компании таким образом оптимизируют свое количество собственников земли и далее продолжают покупать землю на физических лиц — граждан Украины», — комментирует Эллина Юрченко.

В то же время с момента открытия рынка иностранцы ни как частные лица, ни как бенефициары компаний все еще не могут приобретать украинскую землю. Например, 4 компании из топ-10 агросферы по данным Индекса Опендатабота имеют иностранных бенефициаров, а потому не могут покупать земли. Речь идет о таких компаниях, как «Дружба-Нова», «Энселко Агро», «Старинская птицефабрика» и «ПК „Днепровский“».

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