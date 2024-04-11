Украина сократит экспорт пшеницы в новом сезоне — Finance.ua

Украина сократит экспорт пшеницы в новом сезоне Сегодня 06:23 — Аграрный рынок

Украина сократит экспорт пшеницы в новом сезоне

Ключевые экспортеры пшеницы, вместе с тем и Украина, снизят объемы поставок в новом сезоне. Украинская пшеница, на которую большой спрос на мировом рынке, начала расти в цене.

Об этом шла речь 9 апреля во время аналитического брифинга кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР.

«В апреле уже экспортировано 541 тыс. тонн пшеницы. Часть продукции, которую не удалось вывезти в марте, будет отправлена ​​из Украины в апреле. Поэтому именно в этом месяце можем выйти на уровень экспорта 3 млн тонн — это произойдет за счет мартовских контрактов. Импортеры готовы ждать поставки пшеницы, спрос на которую растет.

Увеличение спроса поддерживается прогнозами падения производства в ЕС, США и Украине, то есть по всем ключевым экспортерам. Если в прошлом сезоне Украина много экспортировала за счет больших запасов, то в этом году они не превысят 1 млн тонн, поскольку работают порты.

При этом посевные площади сокращаются, пшеницы будет убрано меньше. Первые оценки экспортного потенциала украинской пшеницы в новом сезоне уже снижены на 3−4 млн тонн. И хотя на украинском СРТ-рынке на прошлой неделе произошло проседание цен, рынок оживает, цены возвращаются на прежние уровни и будут расти. Наш основной конкурент — российская пшеница — подорожала за последние недели на $8−10 за тонну.

Как минимум на $2−3 за тонну поднимутся ценники на украинскую пшеницу до конца недели", — отмечают в аналитическом департаменте ПУСК. Условные цены на пшеницу на базисе СРТ к концу недели составят около $175 за тонну в дунайских портах, $170 за тонну в глубоководных портах, $198−203 за тонну на базисе DAP Констанца. «По ожиданиям, спрос на пшеницу будет и дальше двигать рынок пшеницы вверх», — добавляют аналитики.

Agravery По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.