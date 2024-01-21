Топ-5 моделей Suzuki в современной линейке марки (фото) — Finance.ua

Топ-5 моделей Suzuki в современной линейке марки (фото) Сегодня 21:20 — Технологии&Авто

В 2016 году компания Suzuki была одиннадцатым крупнейшим автомобильным производителем в мире по объему производства. Компания Suzuki насчитывает более 45 000 сотрудников и 35 производственных мощностей в 23 странах.

Объем продаж автомобилей во всем мире занимает десятое место среди автомобильных марок, в то время как внутренний объем продаж (в Японии) является третьим по величине в стране после Toyota и Nissan.

Автомобили марки Suzuki на весь мир известны своей надежностью, практичностью и ликвидностью. Они очень хорошо соответствуют имиджу всего японского автопрома в общем, хотя среди таких марок как Toyota, Nissan, Honda, Mazda или Subaru — компания Сузуки предлагает в среднем более консервативные модели, со спокойным дизайном и проверенными решениями. Сегодня глобальная линейка Suzuki состоит исключительно из моделей малого класса (преимущественно хэтчбеки, кроссоверы), на которых фирма решила сконцентрировать усилия в последнее время.

Suzuki Baleno

Suzuki Baleno — это 5-дверный хэтчбек В-класса (или малого класса). В модельной иерархии Suzuki он стоит как продукт начального уровня, то есть входная модель в бренд. Если родственный Suzuki Swift является своего рода «модной штучкой», Baleno — это более практичная и бюджетная альтернатива. У него более просторный багажник (у Swift всего 265 л, а у Baleno — 355 л), длиннее колесная база (больше пространства для задних пассажиров), выше клиренс и несколько лучше плавность хода. Хотя в итоге, управлять обоими японскими хэтчбеками очень весело, у обоих хорошо настроенное шасси и прозрачные реакции на руль.

Преимущества:

Экономичный, доступный, надежный;

Прекрасно настроенное шасси;

Удобный и практичный.

Недостатки:

Не продаются в Украине и ЕС;

Нет нормальной АКПП;

Есть некоторые архаичные бюджетные решения в комплектации.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross — это малый или субкомпактный японский кроссовер. Он предназначен для тех, кто ищет долговечность и ликвидность среди ассортимента машин этого класса, но кому при этом хочется более статусный или зрелый имидж, чем у большинства конкурентов. Интерьер не так прост как у Vitara (об этом дальше), но на фоне других малых кроссоверов здесь все спокойно и очень привычно. В салоне S-Cross очень удобно и уютно, а еще вам понравится солидный уровень оснащения даже базовой комплектации.

Преимущества:

Надежность и добротность;

Удобство, практичность, продуманность;

Версии 4×4, с АТ/МТ.

Недостатки:

Дороже, чем Vitara;

Только турбодвигатель;

В Украине недоступна модификация Hybrid.

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara — это аналогичная по размерам S-Cross модель, то есть малый (субкомпактный) кроссовер. Но по духу это более консервативное предложение даже по мерками Suzuki. Многие любят и уважают автомобили Сузуки за надежность, качество и практичность. При относительно небольших габаритах Vitara порадует довольно объемным салоном с неплохой эргономикой посадки, легким входом-выходом и хорошей обзорностью. Соответственно, маневрирование в городе при таких данных тоже будет очень простым. Полный привод, малая масса и приличный клиренс (18.5 см) — все это даст вам хорошую уверенность в себе как в условиях города, так и на пересеченной местности.

Преимущества:

Надежность, практичность, ликвидность;

Великолепный бензиновый двигатель;

Хорошая оснастка.

Недостатки:

Для кого-то слишком консервативен в салоне;

Полный привод в Украине — прерогатива только топ-версии.

Suzuki Swift

Suzuki Swift — это еще один 5-дверный хэтчбек (В-класс) в глобальной линейке бренда. Однако в отличие от упомянутого уже Baleno здесь практичность была принесена в жертву в пользу дизайна и стиля. В «правильном» цвете Swift смотрится идеальным автомобилем для женщин. В нем присутствуют соответствующие имидж и харизма, а еще — это удивительно удобное в управлении транспортное средство. 5-дверка Suzuki может потягаться с MINI как в плане классного дизайна, так и в ракурсе удовольствия от вождения. А это уже серьезно. Внутри вас ждет гораздо более консервативный салон, чем у Cooper, с более простыми отделочными материалами, но это уже нюансы. В конце концов, стоит японская модель заметно меньше MINI.

Преимущества:

Выразительный дизайн экстерьера;

Легкое и увлекательное управление;

Удобный, экономичный, ликвидный.

Недостатки:

Динамика с АКПП слабая;

Салон слишком консервативный;

Программа персонализации скромная.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — это малый рамный внедорожник, фактически не имеющий прямых конкурентов. Никто больше не выпускает рамный вездеход с такими небольшими габаритами. Культовый японский 4×4 не предложит столько пространства, как у внедорожников Nissan, Toyota или Mitsubishi, и не разделяет с ними много оборудования по комфорту и безопасности. Более того, в ЕС Suzuki продает свой Jimny исключительно во 2-местном исполнении. Потому эта машина больше подойдет тем, кто ценит долговечность и выносливость во внедорожнике, но обычно ездит в машине сам или максимум с одним пассажиром.

Достоинства:

Это полноценный рамный внедорожник;

Высокая надежность и выносливость;

Великолепная проходимость и обзорность;

Удобный для городской эксплуатации.

Недостатки:

Слабая динамика;

2-местная компоновка;

Версия по АКПП дорого стоит.

Сравните цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.