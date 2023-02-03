ТОП-5 марок автомобилей, которые больше всего обесцениваются на рынке — Finance.ua

ТОП-5 марок автомобилей, которые больше всего обесцениваются на рынке 03.02.2023, 01:22 — Технологии&Авто

ТОП-5 марок автомобилей, которые больше всего обесцениваются на рынке

Покупка автомобиля не может рассматриваться как инвестиция, за исключением частных случаев, когда речь идет о раритетном, эксклюзивном автомобиле, за которым стоит история. Но не все автомобили теряют в цене одинаково, поэтому если вы хотите успешно продать автомобиль в будущем, стоит принимать во внимание бренд.

Почему бренд — это важно? Рынок подержанных автомобилей очень сложный и включает множество факторов. Нет никаких сомнений в том, что модель или состояние автомобиля имеют решающее значение для хороших продаж, но и сама марка автомобиля играет не последнюю роль. Ведь несмотря ни на что бренд сам по себе влияет на цену продажи.

Иными словами, две модели с одинаковыми характеристиками, пробегом и состоянием могут иметь существенно разную цену только потому, что принадлежат к двум разным брендам.

Пять марок автомобилей, которые обесцениваются больше всего

Как пишет портал uamotors, владельцы автомобилей этих пяти марок теряют больше всего денег, просто наблюдая, как стареют их автомобили.

5. Infiniti (-94,7%)

Люксовый бренд Nissan Group был создан, чтобы конкурировать с такими тяжеловесами на рынке, как Mercedes-Benz, BMW, Audi или Lexus. Однако его присутствие на европейском рынке закончилось в 2019 году, и это одна из причин, по которой спрос на вторичном рынке на эти авто невелик.

Из-за этого износ моделей этого бренда оказывается достаточно высоким, что пропорционально потере почти 95% от своей первоначальной стоимости.

4. Skoda (-95%)

Чешский производитель принадлежит Volkswagen Group. И хотя сейчас упоминается бренд, который высоко ценится среди автолюбителей по всему миру, тот факт, что он делает ставку на сдержанные автомобили и отсутствие индивидуальности, означает, что их обесценивание выше обычного. По крайней мере, так считают эксперты.

Автомобили марки Skoda обычно являются одними из тех, которые предлагают наилучшие возможности для ищущих б/у авто, поскольку они, как правило, очень прочные, надежные и качественные.

3. SEAT (-95,8%)

Испанский бренд также принадлежит Volkswagen Group, а его корпус похож на Skoda. Несмотря на наличие качественных и надежных моделей, его консервативный дизайн в целом приводит к ускорению его износа, говорят специалисты.

Однако, как и в случае с чешскими автомобилями, это делает SEAT интересным вариантом на вторичном рынке, там он пользуется спросом.

2. Audi (-96,2%)

Третьей маркой, принадлежащей Volkswagen Group в этом рейтинге, является Audi, которая обесценилась на 96,2%. Понятно, что в этом рейтинге мы не найдем производителей с низкой репутацией, ведь бренд с четырьмя кольцами один из самых престижных в мире.

Однако речь идет об автомобилях, которые, как правило, дорогие и требуют больших затрат на обслуживание, поэтому покупатели подержанных автомобилей, как правило, предпочитают автомобили других, более доступных марок.

1. Chrysler (-96,8%)

И замыкает этот рейтинг один из самых традиционных американских брендов в автомобильном мире. Это автомобили Chrysler, обычно теряющие до 96,8% от своей первоначальной стоимости после 20-25 лет.

Преимущественно это связано с репутацией бренда с точки зрения плохой надежности и качества своих автомобилей. Хотя в последние годы ситуация улучшилась, но доверие пользователей остается на очень низком уровне, что негативно сказывается на обесценивании автомобилей бренда.

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uamotors По материалам:

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