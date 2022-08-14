ТОП-5 лучших стран для удаленной работы — Finance.ua

ТОП-5 лучших стран для удаленной работы
Германия, Дания и США — тройка самых привлекательных стран для удаленной работы. Среди 66 стран, оцененных экспертами, Польша заняла 13-е место. Она получила лучшую оценку за кибербезопасность.
Эксперты по кибербезопасности NordLayer разработали критерии и собрали данные, которые позволили им упорядоченно ранжировать как можно больше стран с точки зрения их привлекательности для работников на удаленной работе.
Как оценивали? Эксперты выделили пять самых важных критериев оценки:
- безопасность (в том числе безопасность для здоровья, подход к пандемии коронавируса),
- качество интернета (в том числе доступ к быстрой, широкополосной сети),
- экономические и социальные условия жизни (в частности туристическая привлекательность, стоимость аренды квартиры),
- качество связи, коворкинги, стабильность валюты,
- знание английского языка в той или иной стране.
На основании этих данных они создали глобальный индекс удаленной работы.
«Индекс помогает определить, куда лучше путешествовать и ехать работать», — пишут они.
Рейтинг
- Первое место в глобальном индексе удаленной работы заняла Германия, набрав 0,824 балла в целом. Несмотря на то, что стоимость жизни в стране была одной из самых высоких в таблице, а качество интернета и цены не самые привлекательные, первое место присуждается стране благодаря высокому уровню владения английским языком, инвестициям в образование и здравоохранение, а также оценкам туристской привлекательности.
- Второе — Дания, с индексом 0,816. Страна предоставляет лучшее качество интернета, электронную инфраструктуру и глобальное медицинское обслуживание.
- Третье место — США с общим индексом 0,809, благодаря достойным экономическим и социальным условиям, цифровой и физической инфраструктуре. При этом таблица показала, что в стране очень низкий рейтинг кибербезопасности и высокая стоимость жизни.
- Испания — четвертое место и 0,796 балла. Здесь хорошие показатели кибербезопасности, более доступная стоимость жизни и лучший рейтинг туристской привлекательности среди всех стран рейтинга.
- Пятое место заняла Литва с результатом 0,794. В стране высокий уровень кибербезопасности и доступный интернет, хотя его качество сильно отстает от некоторых конкурентов.
В десятку лучших стран для удаленной работы также вошли: Нидерланды, Швеция, Эстония, Сингапур, Франция.
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