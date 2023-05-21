Топ-5 лучших смартфонов дешевле 150 долларов — Finance.ua

Топ-5 лучших смартфонов дешевле 150 долларов Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Топ-5 лучших смартфонов дешевле 150 долларов

Вы находитесь в поисках доступного смартфона, но чтобы он еще и не был совсем уж «ущербным»? Тогда этот список, который подготовил Gizchina для вас. Они выбрали пять лучших смартфонов, доступных в настоящее время по цене менее 150 долларов.

Первый — Poco M 5 , достаточно мощное устройство, оснащенное чипсетом MediaTek Helio G95, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных. Его 6,58-дюймовый ЖК-дисплей обеспечивает разрешение Full HD+. Есть 50-Мп основная и 5-Мп селфи-камера. Смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, NFC и 3,5-мм аудиоразъемом.

Еще один отличный выбор — Ulefone Note 16 Pro, отличающийся дизайном в духе iPhone и неплохим аппаратным обеспечением. Чипсет Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. 6,52-дюймовый HD+ дисплей и основная камера с разрешением 50 Мп также не оставят вас разочарованными. Ulefone Note 16 Pro оснащен емким аккумулятором на 4400 мАч, поддерживает 10-ваттную зарядку и имеет 3,5-мм аудиоразъем.

Для тех, кто уже привык к экосистеме Xiaomi, Redmi 12C тоже хороший вариант. Он оснащен чипсетом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных, 6,71-дюймовым HD+ дисплеем, а также 50-Мп основной камерой. Аккумулятор здесь на 5000 мАч, имеется также 3,5-мм аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев.

Далее представлен недавно выпущенный Doogee N50, оснащенный чипсетом Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных. Его 6,52-дюймовый HD+ дисплей обеспечивает четкое изображение, а основная камера с разрешением 50 Мп делает неплохие фотографии. Doogee N50 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 3,5-мм аудиоразъемом.

OnePlus с ее Nord N20 SE тоже не оставили в стороне. Бюджетник имеет процессор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ основной памяти, 56-дюймовый IPS-дисплей и 50-Мп основную камеру. OnePlus Nord N20 SE оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки и 3,5-мм аудиоразъемом.

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itechua По материалам:

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