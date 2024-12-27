ТОП-5 лучших новых хэтчбеков: рейтинг 2024−2025 годов (фото, цена) — Finance.ua

ТОП-5 лучших новых хэтчбеков: рейтинг 2024−2025 годов (фото, цена) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Современные хэтчбеки предлагают разнообразие дизайнов и технологий: от электрических и гибридных моделей до премиальных авто, напоминающих роскошные седаны. Кроме того, некоторые доказывают, что хэтчбек может быть не только практичным, но и спортивным, сочетая комфорт для пассажиров с острыми ощущениями от управления.

Эксперты из Car and Driver опубликовали рейтинг лучших новых хэтчбеков 2024—2025 годов.

Honda Civic Hatchback 2025

Базовая цена: $28 545

Этот автомобиль предлагает стильный дизайн, инновационный интерьер и высокую экономичность. Новый гибридный двигатель обеспечивает мощное ускорение и расход топлива почти 50 миль на галлон, делая его практичным и эффективным выбором. Благодаря доступным современным функциям и утонченной управляемости Civic остается одним из лучших в своем классе.

Mazda 3 Hatchback 2025

Базовая цена: 26 135 долларов

Сочетает стильный дизайн с премиальными материалами, поднимая впечатление от вождения на новый уровень. Авто предлагает два четырехцилиндровых двигателя, в том числе мощный турбонаддув, и доступный полный привод для дополнительной стабильности. Благодаря маневренности, утонченному интерьеру и возможности выбора механической коробки, Mazda 3 выделяется среди конкурентов как идеальный выбор для ценителей динамического вождения.

Toyota Prius 2024

Базовая цена: $29 085

Toyota Prius 2024 представляет новую эру для культового гибридного хэтчбека, сочетая стильный дизайн и улучшенную производительность. Автомобиль оснащен двигателем мощностью до 196 л.с. с опциональным полным приводом и может достигать 57 миль на галлон, сохраняя статус одного из самых экономичных в своем классе. С обновленным интерьером, большими экранами и доступными функциями, такими как подогрев задних сидений Prius 2024 подходит как для эстетов, так и для ценителей эффективности.

Honda Civic Type R 2025

Базовая цена: 46 690 долларов США

Остается одним из самых желанных автомобилей среди энергичных водителей благодаря сочетанию производительности и управляемости. Honda Civic Type R 2025 с 315 л.с. под капотом и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач готова к треку, сохраняя удобство для ежедневных поездок. Известный своим невероятным сцеплением и сбалансированностью Civic Type R входит в список 10 лучших автомобилей года.

Toyota GR Corolla 2025

Это компактный хэтчбек, превращенный подразделением Gazoo Racing в настоящий автомобиль для энтузиастов. Его 1,6-литровый трехцилиндровый турбодвигатель обеспечивает мощность в 300 л.с., а стандартная шестиступенчатая механическая коробка и полный привод делают каждую поездку захватывающей. Новинка 2025 года — восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, которая придает гибкость без потери драйва.

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